Ο Παναθηναϊκός, με τη νίκη του επί της Στουρμ Γκρατς (27/11, 2-1), απέκτησε άνεση αναφορικά με την παρουσία του στην επόμενη φάση του Europa League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε το 2/2 στην Ευρώπη, όμως αυτό που ξεχώρισε στο ματς με τους Αυστριακούς, ήταν πως επέλεξε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό στην ομάδα του.

Έτσι, στην 5η στροφή της League Phase για τη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση, επέλεξε τρία στόπερ (Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά), με τους Καλάμπρια και Ζαρουρί, επί της ουσίας, να αναλαμβάνουν όλη την πλευρά τους, σε άμυνα και επίθεση.

Όπως εξήγησε ο Ισπανός τεχνικός ήταν ένα ζητούμενο προσαρμογής, έπειτα από την ανάλυση της Στουρμ Γκρατς, αλλά και την ανετοιμότητα ορισμένων παικτών. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, τόνισε πως είδε και σημείωσε κάποια λάθη της ομάδας του.

«Είναι αλήθεια ότι αλλάξε λίγο το σύστημα γιατί είχαμε κάποιους παίκτες, που δεν ήταν έτοιμοι, όπως ο Τσιριβέγια. Θεωρήσαμε πως με τρία σέντερ μπακ θα έχουμε περισσότερο έλεγχο και νομίζω το πετύχαμε.

Το παιχνίδι ήταν καλό. Όχι υπέροχο από πλευράς ευκαιριών και προϋποθέσεων. Τακτικά όμως ήταν καλό για μένα. Παίξαμε με καινούργιο σύστημα. Έπρεπε να προσαρμοστούμε. Τακτικά ήταν ενδιαφέρον. Δεν είχαμε καθαρές ευκαιρίες, αλλά προϋποθέσεις. Δεν είχαν ευκαιρίες για να σκοράρουν. Ήταν επικίνδυνοι στην αντεπίθεση. Το ξέραμε. Ήταν ενδιαφέρον για μένα, γιατί είδα μερικά λάθη που κάναμε και θέλω να διορθώσουμε. Το σημείωνα.

Ήρθα σε μία ομάδα που δεν κερδίζαμε. Είχαμε τραυματισμούς, προβλήματα φυσικής κατάστασης, προσπαθούμε να αλλάξουμε την κατάσταση αυτή. Να τα βελτιώσουμε όλα. Όσο οι παίκτες έχουν πίστη μπορούμε να συνεχίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ράφα Μπενίτεθ.

Αναλυτικά, όσα είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:

Για την ανάκτηση της αυτοπεποίθησης: «Έτσι νομίζω. Έχουμε τον έλεγχο. Καλό πρώτο μέρος. Δημιουργήσαμε και τελικές. Όχι τρομερό παιχνίδι, αλλά οι παίκτες ακολούθησαν τις ιδέες μας. Μπορώ να σκεφτώ λύσεις, όμως πρέπει να τις εφαρμόσουν και αυτό έκαναν. Πίστεψαν στο πλάνο και τα κατάφεραν. Είμαστε στην αρχή ενός πρότζεκτ, χαιρόμαστε που κερδίζουμε, όμως πρέπει να συνεχίσουμε για να φτάσουμε εκεί που ανήκουμε».

Για το γεγονός πως έχουν σκοράρει στα τρία τελευταία ματς οι δεξιοί μπακ: «Γνωρίζουμε πως ένα από τα θέματα ήταν η αποτελεσματικότητά μας. Οι ομάδες που είναι από πάνω μας στο πρωτάθλημα έχουν περισσότερα. Για να το διορθώσουμε αυτό βάλαμε περισσότερους παίκτες στο κουτί, χωρίς όμως να διαταράξουμε την ισορροπία μας. Βελτιώνομαστε, αλλά ακόμη θέλουμε τα μπακ και τους μέσους να έρχονται στο κουτί και να βοηθούν».

Για το μεντάλιτι των παικτών και τις μεταγραφές: «Για την βελτίωση της ομάδας και του μεντάλιτί τους. Το είχαν, αλλά ίσως το διατάραξαν οι αλλαγές προπονητών. Το μήνυμα ήταν καθαρό και το έβαλαν σε όλα τα παιχνίδια. Δουλεύουν μαζί τακτικά. Πιέζουν μαζί. Αμύνονται μαζί. Κάνουν γρήγορες αντεπιθέσεις. Κάνουμε καλά τις αρχές του παιχνιδιού. Κι αυτό γιατί οι παίκτες θέλουν να το κάνουν. Μέχρι τον Γενάρη έχουμε αρκετό χρόνο και ματς, οπότε νωρίς ακόμα για να σας πω για θέσεις. Προφανώς έχουμε ιδέες, όμως είμαστε ικανοποιημένοι από εκείνους».

Για τη νίκη ΠΑΟ και ΑΕΚ απόψε και το μεταξύ τους ντέρμπι: «Δεν ήξερα το αποτέλεσμα, γιατί δεν είχα το τηλέφωνο. Δεν ανησυχώ για το τι κάνουν οι άλλοι. Με ανησυχεί πως θα βελτιωθούμε. Έχουμε ακόμα παιχνίδια στην διοργάνωση αυτή για να βελτιώσουμε την θέση μας. Δεν ανησυχώ για τις άλλες ομάδες τώρα, παρά μόνο για το πως θα βελτιώσω την ομάδα μου».

Για το θέμα της φυσικής κατάστασης: «Κάναμε πολλά τεστ για να τεστάρουμε την αντοχή των παικτών και να τους γνωρίσουμε. Ο γυμναστής μας ο Πάκο είναι πολύ καλός και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τον καθένα ξεχωριστά. Αλλά σιγά σιγά. Αυτές τις μέρες είχαμε προπονήσεις, αλλά όχι τους παίκτες μαζί μας. Ελπίζουμε να επιστρέψουν σιγά σιγά οι τραυματίες και να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Μέχρι τον Ιανουάριο πρέπει να πάρουμε το καλύτερο από κάθε παίκτη. Έχουμε 34 παίκτες και είναι δύσκολο να προπονηθούμε. Είναι δύσκολο να επικεντρωθείς σ’ έναν παίκτη όταν έχεις κάποιους παραπάνω».