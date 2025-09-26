Ο Ανάς Ζαρουρί πέτυχε χατ-τρικ κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις και έτσι, πέτυχε κάτι μοναδικό για τον Παναθηναϊκό.

Η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League έφερε χαμόγελα και είχε ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ανάς Ζαρουρί.

Ο Μαροκινός «εκτέλεσε» τους Ελβετούς, βρήκε δίχτυα σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις και έβαλε το όνομά του, σε μία ξεχωριστή λίστα του «τριφυλλιού».

Αυτό συνέβη, διότι με τα δύο γκολ που πέτυχε στο πρώτο μέρος, αλλά και το τρίτο που έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να γίνει ο πέμπτος ποδοσφαιριστής, στην ιστορία του Παναθηναϊκού, με χατ-τρικ σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση!

Είχαν προηγηθεί ο Κριστόφ Βαζέχα, ο οποίος είχε σκοράρει χατ-τρικ σε δύο διαφορετικά παιχνίδια, με Κραϊόβα και Πίριν Μπλαγκόεβγκραντ, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος (Αρτμέντια Πετρζάλκα), αλλά και οι Μάρκους Μπεργκ (Μίντιλαντ) και Αντώνης Αντωνιάδης (Ζενές Ες), οι οποίοι, μάλιστα, είχαν πετύχει καρέ τερμάτων!

Γιατί, όμως, το χατ-τρικ που σημείωσε ο Ανάς Ζαρουρί έχει μία ιδιαιτερότητα και του χαρίζει μία μοναδική πρωτιά;

Η αλήθεια είναι πως ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός αποτελεί τον πρώτο παίκτη των «πρασίνων», ο οποίος πετυχαίνει τρία γκολ, σε έναν αγώνα που γίνεται στο πλαίσιο ευρωπαϊκού ομίλου.

Όσοι είχαν προηγηθεί του Ζαρουρί, το είχαν καταφέρει, είτε σε προκριματικά, είτε σε φάση νοκ-άουτ.

Έτσι λοιπόν, ο 24χρονος πέτυχε κάτι μοναδικό για τον Παναθηναϊκό και φυσικά, βοήθησε τα μέγιστα, ώστε η ομάδα του να πάρει τους τρεις βαθμούς και να αποκτήσει ψυχολογία, εν όψει της συνέχειας.