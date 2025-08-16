Ο Παναθηναϊκός ζήτησε την αναβολή του ματς του για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τι σημαίνει αυτό για την ευρωπαϊκή συνέχεια των «πρασίνων»;

Ο Παναθηναϊκός, μετά το «εμπόδιο» της Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι μία… ανάσα από τη League Phase του Europa League.

Για να τα καταφέρει, θα πρέπει να «προσπεράσει» τη Σαμσουνσπόρ. Σε αντίθετη περίπτωση θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στη League Phase του Conference League.

Tα ματς με την τουρκική ομάδα, δημιουργούσαν ένα πρόγραμμμα-βουνό για τους «πράσινους».

Συγκεκριμένα, από τις 21 Αυγούστου, μέχρι και την 31η ημέρα του μήνα θα έπρεπε να δώσουν τέσσερις αγώνες!

Αυτά τα ματς θα ήταν τα εξής:

21/08 21:00 Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ

24/08 19:45 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

28/08 20:00 Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός

31/08 22:00 Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

Για αυτόν τον λόγο, το «τριφύλλι» ζήτησε την αναβολή της πρεμιέρας της Stoiximan Super League.

Αυτό έγινε, γιατί οι άνθρωποι της ομάδας ήθελαν να προετοιμαστούν όσο καλύτερα μπορούν εν όψει των Play Offs για τη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Επομένως, έκαναν χρήση του δικαιώματος, που είχαν σε έναν «νέο κανονισμό». Συγκεκριμένα, πριν από λίγες εβδομάδες, οι ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος συμφώνησαν για το δικαίωμα αναβολής ενός αγώνα.

Αυτό αφορούσε αποκλειστικά, όσα κλαμπ έπαιζαν στην Ευρώπη. Επομένως, αν ο Παναθηναϊκός κάνει χρήση του δικαιώματός τους δεν θα μπορεί να ξαναζητήσει αναβολή.

Η μόνη περίπτωση, που αλλάζει αυτό, είναι αν προκριθεί στα προημιτελικά μίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Κι αυτό, γιατί όποια ομάδα φτάσει μέχρι εκεί έχει το δικαίωμα, για την αναβολή ενός παιχνιδιού πρωταθλήματος.

Με την ανακοίνωση της Stoiximan Super League να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επί της αρχής την πρόταση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, περί αναβολής ενός (1) αγώνα Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ομάδας που συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 22 παρ. 4 του ΚΑΠ, τον οποίο η ίδια αξιολογεί ως ιδιαίτερα σημαντικό για την ευρωπαϊκή της πορεία».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Stoiximan Super League:

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League προχώρησε στην έγκριση Κλειδαρίθμων / Περιορισμών Κλήρωσης Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), αγωνιστικής περιόδου 2025-26».