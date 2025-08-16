Ο Νταβίντε Καλάμπρια έρχεται στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό. Αυτό θα είναι το συμβόλαιό του με τους «πράσινους».

Η απόκτηση του Νταβίντε Καλάμπρια από τον Παναθηναϊκό είναι πια μία… ανάσα από την ολοκλήρωσή της.

Οι «πράσινοι» καλύπτουν το κενό στο δεξί άκρο της άμυνας, μετά την αποχώρηση του Γιώργου Βαγιαννίδη, φτάνοντας σε μία πραγματική υπέρβαση.

Ο Νταβίντε Καλάμπρια προέρχεται από τα «σπλάχνα» της Μίλαν και φυσικά, είναι διεθνής με την Εθνική Ιταλίας. Στα 28 του χρόνια είναι έτοιμος να προσφέρει ποιοτική αναβάθμιση στο ρόστερ του «τριφυλλιού».

Davide #Calabria is one step away to #Panathinaikos as a free agent. Ready a contract until 2028 as an exclusive revealed last week. #transfers https://t.co/j91kRlfXjv — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 14, 2025

Πότε φτάνει στην Αθήνα & το συμβόλαιο

Ο Καλάμπρια αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου (16/08), με την πτήση του να προσγειώνεται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 23:00.

Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να πείσει τον Ιταλό αμυντικό να ενταχθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, προσφέροντάς του μια γενναιόδωρη πρόταση.

Το συμβόλαιο που θα υπογράψει θα έχει διάρκεια τριών χρόνων, με ετήσιες καθαρές αποδοχές ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ.