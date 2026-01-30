Όσα ανέφερε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Λυών (29/01, 4-2).

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν έξαλλος με τις διαιτητικές αποφάσεις στο Λυών-ΠΑΟΚ και μάλιστα, εν τέλει αποβλήθηκε κόκκινη κάρτα, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από το πρώτο ματς των play-off του Europa League.

Όπως εξήγησε ο Ρουμάνος τεχνικός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, θεωρεί πως υπήρχε φάουλ τόσο στο πρώτο γκολ της Λυών, όσο και στο δεύτερο, τονίζοντας πως επρόκειτο γενικά για μία εχθρική διαιτησία.

Μετά την ήττα με 4-2 (29/01) από τους Γάλλους, σε ένα ματς που ήταν έντονα συναισθηματικά φορτισμένο μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ο ΠΑΟΚ τερμάτισε 17ος και στην επόμενη φάση θα βρει μπροστά του μία εκ των Θέλτα ή Ερυθρού Αστέρα.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Λουτσέσκου:

«Ήταν μία εχθρική διαιτησία, υπάρχει φάουλ στον Κωνσταντέλια στο πρώτο γκολ, στο δεύτερο γκολ της Λιόν πρέπει να έγιναν πάνω από 10 φάουλ που δεν δόθηκαν και έχω αμφιβολίες και για το τρίτο γκολ, τα πράγματα δεν θα άλλαζαν βέβαια και με την ισοπαλία.

Ίσως να μας έφερνε δυσκολότερο αντίπαλο. Με ό,τι πέρασε ο σύλλογος τις τελευταίες ημέρες θέλαμε να φύγουμε με το κεφάλι ψηλά από εδώ, είναι μία νύχτα… αναστάτωσης.

Δεν έχει σημασία το αν ήταν δύσκολο ή εύκολο το ματς, υπάρχει μία τεράστια στεναχώρια από την Τρίτη και θα υπάρχει και στη συνέχεια, εμείς πρέπει να κρατήσουμε την ενότητά μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε και γι’ αυτά τα παιδιά.

Δεν βάζω κάποιο πρόσημο στην ευρωπαϊκή μας πορεία, είμαστε στην επόμενη φάση, πρέπει να εστιάσουμε εκεί».