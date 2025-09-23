«Συνδέονται» Παναθηναϊκός και Γιούνγκ Μπόις; Ο αρχηγός και ρέκορντμαν της Ελβετίας στο futsal, Βαγγέλης Μαρκογιαννάκης, «παίζει» αυτόν τον ρόλο.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρώτη του αποστολή στη League Phase του Europa League, όπου το βράδυ της Πέμπτης (25/09, 22:00), θα αντιμετωπίσει στη Βέρνη τη Γιούνγκ Μπόις. Μία ομάδα με την οποία, φαινομενικά, δεν υπάρχουν πολλοί «συνδετικοί κρίκοι».

Φαινομενικά. Γιατί στις τάξεις των Ελβετών και συγκεκριμένα στη λίστα του τεχνικού τιμ του συλλόγου, υπάρχει ένα άκρως ελληνικό όνομα: ο Βαγγέλης Μαρκογιαννάκης, που στα 33 του και μετά από χρόνια αφοσίωσης στο ποδόσφαιρο, θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει για πρώτη φορά από κοντά, την ομάδα που υποστηρίζει στην Ελλάδα.

Credits: Swiss Football Association, SFV

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ελβετία, αλλά όπως προδίδει το ονοματεπώνυμό του, με ελληνική καταγωγή.

Ο πατέρας του από το Ρέθυμνο, η μητέρα του από τη Μυτιλήνη και κάθε καλοκαίρι επισκέπτης σε αυτά τα μέρη, όπου έχει πολλούς συγγενείς.

Παραδομένος από μικρή ηλικία στο ποδόσφαιρο, ο Βαγγέλης Μαρκογιαννάκης αγωνίστηκε για χρόνια στις χαμηλότερες κατηγορίες του ποδοσφαίρου της Ελβετίας, πριν αποφασίσει να ασχοληθεί φανατικά με το futsal. Απόφαση που αποδείχθηκε σοφή.

Σήμερα, αγωνίζεται στο ερασιτεχνικό, αλλά κορυφαίο επίπεδο του αθλήματος στην Ελβετία, την Α κατηγορία, με τη φανέλα της Mobulu Futsal Uni Bern.

Το πιο τιμητικό στην ιστορία του, ωστόσο, σαφώς και είναι το γεγονός πως ο Βαγγέλης Μαρκογιαννάκης αποτελεί τον αρχηγό της εθνικής ομάδας της Ελβετίας στο futsal!

Απολύτως λογικό, αν σκεφτεί κανείς πως είναι ο ρέκορντμαν συμμετοχών με 67 εμφανίσεις, αλλά και πρώτος σκόρερ στην ιστορία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, με 30 γκολ!

Μάλιστα, εντός του 2022 αντιμετώπισε την Ελλάδα, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου futsal, δηλώνοντας πριν το παιχνίδι: «Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος από την κλήρωση. Περίμενα με ανυπομονησία το ματς. Θα είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή να ακούσω πριν το ματς τον εθνικό ύμνο της χώρας που γεννήθηκα και μεγάλωσε, αλλά και της χώρας που έχω τις ρίζες μου».

Παράλληλα, κάθε εβδομάδα προπονεί την Κ12 της Γιούνγκ Μπόις, ανοίγοντας ίσως κι έναν ακόμα «δρόμο» στην καριέρα του.

Όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο; Η κλήρωση του Europa League θα του δώσει την ευκαιρία να δει από κοντά, για πρώτη φορά, την ομάδα που υποστηρίζει στην Ελλάδα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Παναθηναϊκός είναι ο σύλλογος που νιώθει πιο κοντά του και μάλιστα, πριν από πολλά χρόνια, το 2009, είχε παρακολουθήσει από κοντά την προετοιμασία των «πρασίνων» στην Ελβετία.