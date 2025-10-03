Ο Ντιν Τζέιμς, ο δημιουργός των δύο γκολ της ανατροπής στο Παναθηναϊκός – Γκόου Αχεντ Ιγκλς (02/10, 1-2), μίλησε στους Betarades για το ματς, αλλά και το ενδιαφέρον της ΑΕΚ.

Οι Γκόου Αχεντ Ιγκλς «σόκαραν» το ΟΑΚΑ, παρότι ο Παναθηναϊκός έδειχνε να ελέγχει το ματς, και κομβικός σε αυτήν την ανατροπή του σκηνικού, ήταν ο αριστερός τους μπακ, Ντιν Τζέιμς!

Ίσως το όνομα να «λέει» κάτι σε αρκετούς ποδοσφαιρόφιλους στην Ελλάδα και ο λόγος είναι η περασμένη μεταγραφική περίοδος!

Πολλές φορές ο Ντιν Τζέιμς «συνδέθηκε» με την ΑΕΚ, γεγονός για το οποίο μίλησε στην κάμερα των Betarades, μετά το τέλος του Παναθηναϊκός – Γκόου Αχεντ Ιγκλς.

Πώς κατάφεραν οι Ολλανδοί να ολοκληρώσουν την ανατροπή; Τι περίμεναν από τον Παναθηναϊκό, πριν το ματς; Όλες οι απαντήσεις στις δηλώσεις του.

«Υπήρξε πολύ καλή προσπάθεια από μεριάς μας. Γνωρίζαμε πως θα είναι ένα δύσκολο ματς, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ένας μεγάλος σύλλογος, με σπουδαίους παίκτες. Ήμασταν το αουτσάιντερ, αλλά είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα» ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε γιατί κατάφεραν, αυτός και οι συμπαίκτες του, την ολική ανατροπή στο ΟΑΚΑ.

«Δεν τα παρατάμε ποτέ. Ακόμα και όταν ήμασταν πίσω στο σκορ, όλοι πιστεύαμε πως θα ισοφαρίσουμε σε 1-1, αλλά ευτυχώς κάναμε και το 1-2!»

Τέλος, όσον αφορά την ΑΕΚ και το ενδιαφέρον για τον ίδιο το περασμένο καλοκαίρι, ήταν λιτός:

«Άκουσα κι εγώ τις φήμες. Η αλήθεια είναι πως δεν υπήρξε κάτι συγκεκριμένο. Ίσως να μίλησαν με τον ατζέντη μου, αλλά δεν συνέβη κάτι περισσότερο».