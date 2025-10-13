Η Εθνική «βίωσε» τρίτη συνεχόμενη ήττα, με τον ίδιο προπονητή στον πάγκο της, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να την «πατάει», όπως και ο Ότο Ρεχάγκελ.

Η Εθνική θα αναγκαστεί να απέχει από μία μεγάλη διοργάνωση για 6η συνεχόμενη φορά. Μετά τη νίκη με τη Λευκορωσία (05/09, 5-1), όλοι θα πίστευαν πως το όνειρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν είναι τόσο… μακρινό.

Ωστόσο, οι τρεις διαδοχικές ήττες ήταν «καταδικαστικές». Πλέον, η «γαλανόλευκη» θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα εναπομείναντα ματς ως «προετοιμασία» και να… στραφεί στην πρόκριση του επερχόμενου EURO.

Προφανώς και οι τρεις συνεχόμενες ήττες σε επίσημα ματς είναι ένα «σπάνιο» γεγονός, όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες.

Άλλωστε, η «επίσημη αγαπημένη» είχε να ζήσει κάτι παρόμοιο από το 2019. Ωστόσο, με μία σημαντική διαφορά, τότε είχε δύο διαφορετικούς προπονητές στον πάγκο της. Κι αυτό, γιατί μετά τα παιχνίδια με την Ιταλία και την Αρμενία, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Τζον Φαν’τ Σχιπ.

Πότε δέχτηκε τρία συνεχή «χτυπήματα», με τον ίδιο τεχνικό; Θα πρέπει να γυρίσουμε 17 ολόκληρα χρόνια πίσω!

Ο Γιοβάνοβιτς την «πάτησε», όπως ο Ρεχάγελ

Η «επίσημη αγαπημένη», μετά τη μεγάλη επιτυχία του EURO 2004 είχε την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον «θρόνο» της στα γήπεδα της Αυστρίας και της Ελβετίας.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα περίμενε κανείς. Η Εθνική είπε ένα πρόωρο «αντίο», καθώς δεν μπόρεσε να μαζέψει ούτε έναν βαθμό απέναντι στις Σουηδία, Ισπανία και Ρωσία. Μάλιστα, μπόρεσε να σκοράρει μόνο μία φορά στο τουρνουά, στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων κόντρα στους Ίβηρες.

Ποιος ήταν στο «τιμόνι» της; Μα φυσικά, ο Ότο Ρεχάγκελ! Αυτή ήταν και η τελευταία φορά, που «βίωσε» τρεις συνεχόμενες ήττες, έχοντας τον ίδιο προπονητή στον πάγκο της.

Παρ’ όλα αυτά, -σχεδόν- 17 χρόνια αργότερα η Ελλάδα ήρθε αντιμέτωπη, με μία παρόμοια κατάσταση.

Μπορεί να μην ήταν σε μία μεγάλη διοργάνωση, αλλά η ήττα σε τρία συνεχόμενα ματς, μόνο ένα συχνό φαινόμενο δεν είναι για την «επίσημη αγαπημένη».