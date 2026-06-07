Μία τελείως «διαφορετική» Ιταλία θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδας (07/06, 22:00) στην Κρήτη, ωστόσο, θα έχει μερικά must watch «διαμάντια»!

Τελευταίο φιλικό προετοιμασίας για την Εθνική Ελλάδας, που θα αντιμετωπίσει την Ιταλία (07/06, 22:00) στο Παγκρήτιο.

Η «γαλανόλευκη» προέρχεται από την καλή της εμφάνιση στη Σουηδία (04/06, 2-2) και θέλει να «κλείσει» με ένα θετικό πρόσωπο τις υποχρεώσεις της, πριν τα ματς του Nations League.

Οι «ατζούρι» έχουν έρθει στην Κρήτη, με μία τελείως «διαφορετική» ομάδα, από αυτή που συνηθίζαμε να βλέπουμε.

Μετά το ιστορικό «κάζο» στα Play Offs των προκριματικών και τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο αποφασίστηκε να «αλλάξουν» όλα!

Κι όμως, αφού ο Τζενάρο Γκατούζο αποτέλεσε παρελθόν, και τα μεγάλα της ονόματα δεν ήταν στις κλήσεις για τα φιλικά.

Ο Σίλβιο Μπαλντίνι θα παρατάξει μία νεανική ομάδα, που ο μέσος όρος ηλικίας της δεν θα «αγγίζει» ούτε τα 21 έτη (20.6)!

📋💙 La lista dei 24 convocati del Ct Silvio Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia #Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/QPCwk15Rjp — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) May 25, 2026

Αρκεί να σκεφτούμε πως ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης της είναι ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, που διανύει το 27ο έτος της ηλικίας του.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν αρκετά «διαμαντάκια» που αξίζει κανείς να προσέξει εν όψει του φιλικού με τη «γαλανόλευκη».

Το δίδαγμα της δοκιμής του Γιοβάνοβιτς και τα προσεχώς Η δοκιμή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με το 3-4-3 στην Εθνική Ελλάδας και όσα «έδειξε» για τη συνέχεια.

Τα must watch «διαμάντια» της Ιταλίας

Να ξεκινήσουμε με τα αμυντικά «όπλα» των «ατζούρι». Mία πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι ο Ονέστ Αχανόρ, ο οποίος προέρχεται από μία «γεμάτη» σεζόν με την Αταλάντα.

Αν και δεν είναι πάρα πολύ ψηλός (1.84μ.) για κεντρικός αμυντικός ξεχωρίζει με τις ικανότητες του και στα 18 του η χρηματιστηριακή αξία είναι στα 30.000.000 ευρώ!

Ο Πιέτρο Καμούτσο είναι ακόμα ένας πολύ ταλαντούχος στόπερ. Μπορεί η σεζόν της Φιορεντίνα να μην ήταν η ιδανική, αλλά ο ίδιος δείχνει να μπορεί να μείνει στο υψηλότερο επίπεδο.

Ένα μεγάλο «αστέρι» έχει και η Μίλαν στα χέρια της. Ο Νταβίντε Μπαρτσεάγκι με ύψος 1.91μ. είναι αριστερός μπακ, αλλά βοηθάει και στο κέντρο της άμυνας.

Μπορεί η ομάδα του να μην είχε καλή σεζόν, αλλά για τον ίδιο ήδη πολλές σειρήνες «ηχούν».

Στη μεσαία γραμμή ο Νικολό Πισίλι είναι ένας παίκτης, που αποτελεί σημαντικό «γρανάζι» για τη Ρόμα.

Μαζί του και ο Σερ Εντούρ, ο οποίος ξεχωρίζει για τα σωματικά του προσόντα (1.90μ.) και ήταν από τους διακριθέντες της Φιορεντίνα, για τη φετινή αγωνιστική χρονιά.

Στην επιθετική γραμμή το όνομα που ξεχωρίζει είναι του Πίο Εσπόζιτο. Οι συστάσεις περιττές, καθώς «χαράζει» ήδη τον δρόμο του στην Ίντερ. Προέρχεται από μία καλή σεζόν στη Serie Α και στα 20 του η τιμή του είναι στα 45.000.000 ευρώ!

Ένα αρκετά ακουστό όνομα είναι αυτό του Φρανσέσκο Καμάρντα. Tου νεότερου παίκτη με ντεμπούτο στην ιστορία του ιταλικού πρωταθλήματος.

Σα 18 του πήγε δανεικός στη Λέτσε απ’ τη Μίλαν, δεν μπόρεσε να κάνει νούμερα, και όλα δείχνουν ότι δεν θα παραμείνει στο ρόστερ των «ροσονέρι».

Όμως, αποτελεί σίγουρα μία περίπτωση εξαιρετική, για να παρακολουθήσει κανείς.

RECORD: Francesco Camarda last night became the youngest debutant in Serie A history at the age of just 15 years, 8 months, and 15 days. 🔴⚫️ pic.twitter.com/jBkmbvlcJh — Football Talk (@FootballTalkHQ) November 26, 2023

Σαμουέλε Ινάσιο και Τζεφ Εκατόρ είναι επίσης δύο περιπτώσεις παικτών, που μπορεί τα επόμενα χρόνια να μας απασχολούν. Ο πρώτος ανήκει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και ο δεύτερος στην Τζένοα.