Ένα ματς do-or-die για την Εθνική στη Δανία (12/10, 21:45), όπου αν ηττηθεί θα «αναγκαστεί» να «θυμηθεί» το 2019!

Ένα ματς-τελικός για την Εθνική. Μετά την ήττα από τη Σκωτία (09/10, 3-1) στο Hampden Park γνωρίζει πως αν δεν μπορέσει να νικήσει τη Δανία (12/10, 21:45) τα πράγματα θα δυσκολέψουν επικίνδυνα.

Η «γαλανόλευκη», έπειτα από τη νίκη της πρεμιέρας των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα στη Λευκορωσία (05/09, 5-1) έχει μείνει μακριά από τα «τρίποντα».

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς έχει ηττηθεί σε δύο συνεχόμενους αγώνες. Για αυτόν τον λόγο, θα προσπαθήσει να βάλει «στοπ» σε αυτό το αρνητικό σερί.

Αν δεν τα καταφέρει θα αναγκαστεί να «γυρίσει» τον χρόνο πίσω και να… αναβιώσει κάτι που έχει να συμβεί από το 2019.

Πότε έχασε τρεις συνεχόμενους επίσημους αγώνες η Ελλάδα τελευταία φορά

Έχουν περάσει έξι ολόκληρα χρόνια από την τελευταία φορά, που η Εθνική ηττήθηκε σε τρεις συνεχόμενους επίσημους αγώνες. Τότε, ήταν για τα προκριματικά του EURO, σε έναν όμιλο όπου είχε τερματίσει 3η και έμεινε εκτός συνέχειας.

Το αρνητικό σερί ξεκίνησε στο ΟΑΚΑ τον Ιούνιο του 2019. Η «επίσημη αγαπημένη» φιλοξένησε την Ιταλία και ηττήθηκε με 0-3. Λίγες ώρες αργότερα και πάλι στο ίδιο γήπεδο η Εθνική υποδέχτηκε την Αρμενία.

Ωστόσο, δέχτηκε μία ήττα-σοκ, με τους φιλοξενούμενους να κερδίζουν με 3-2. Μάλιστα, αυτή η αναμέτρηση ήταν και το «κύκνειο άσμα», για τον τότε προπονητή της ομάδας, Άγγελο Αναστασιάδη.

Επόμενος Ομοσπονδιακός τεχνικός ήταν ο Τζον Φαν’τ Σχιπ, με αποτέλεσμα να γυρίσει τον «διακόπτη». Ωστόσο, στο ντεμπούτο του στον πάγκο της Ελλάδας δεν κατάφερε να «πάρει» κάτι.

Αυτή τη φορά, ήταν η Φινλανδία, που είχε «πληγώσει» τη «γαλανόλευκη», καθώς επικράτησε με 1-0 στο «σπίτι» της.

Στο σήμερα, η Εθνική καλείται να μείνει μακριά από την ήττα, αλλιώς μαζί με ένα πιθανό οριστικό «αντίο» από το Μουντιάλ θα αναγκαστεί να… αναβιώσει στιγμές από το 2019!