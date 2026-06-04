Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς «προανήγγειλε» αρκετές αλλαγές για την Εθνική στα δύο φιλικά προετοιμασίας, πριν τις επίσημες υποχρεώσεις για το Nations League.

H Εθνική επιστρέφει στις οθόνες μας. Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία (04/06, 20:00) σε ένα φιλικό προετοιμασίας, πριν τις «μάχες» της για το Nations League.

Η Ελλάδα δεν πήρε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο, γι’ αυτό και έχει λίγο παραπάνω χρόνο, ώστε να ετοιμάσει τις όποιες αλλαγές επιθυμεί.

Σε αυτό το κομμάτι στάθηκε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στη συνέντευξη Τύπου ο Σέρβος τεχνικός ήταν αρκετά «αποκαλυπτικός».

Συγκεκριμένα, τόνισε πως ακόμα και αν όλοι οι παίκτες είναι μαζί για μικρό χρονικό διάστημα έχει «δουλέψει» σε αρκετά νέα πράγματα.

Παρακολουθήστε σε live streaming 📹 από τη Strawberry Arena της Στοκχόλμης, στις 19:15 (Ελλάδας), τη Συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ομάδας ενόψει του φιλικού αγώνα με την Σουηδία (Πέμπτη 4 Ιουνίου, 20:00). https://t.co/FUn4HhPwal pic.twitter.com/UhqkY4kdUk — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) June 3, 2026

Για την ακρίβεια ανέφερε πως θέλει να δημιουργήσει ένα νέο αγωνιστικό προφίλ, ώστε να έχει περισσότερες εναλλακτικές στα επίσημα ματς.

Γι’ αυτό και είναι πολύ πιθανό να δούμε αρκετές αλλαγές στα δύο παιχνίδια της Ελλάδα, πριν τις αναμετρήσεις για το Nations League.

Αναλυτικά, τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Να εκφράσω συλλυπητήρια στις οικογένειες του Άντζα και του Οικονόμου, καθώς και στον Τραϊανό Δέλλα για τη σύζυγό του. Έχουν φορέσει τη φανέλα της Εθνικής και την τίμησαν, όλα αυτά τα χρόνια».

Για το ότι ο προπονητής της Ιταλίας είπε ότι δεν υπάρχουν φιλικά παιχνίδια:

«Εμείς δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να το έχουν άλλες ομοσπονδίες. Δεν ισχύει για μας. Νομίζω αυτό πάντα υπήρχε όσον αφορά την Εθνική Ελλάδος και τα προηγούμενα χρόνια και μελλοντικά είμαστε στην εποχή του επαγγελματισμού σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από ότι ήταν πριν και στη συνέχεια οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Υπάρχει κούραση.

Η Εθνική ομάδα είναι κα κάτι διαφορετικό, είναι λίγες οι συναντήσεις που έχουμε μέσα στη διάρκεια της χρονιάς και στον χρόνο που είμαι στην Εθνική ομάδα πάντα ακόμη και όταν είναι περίεργη περίοδος, είναι φιλικά παιχνίδια, υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση και χαρά από τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται περίπου δέκα μέρες, τόση είναι η περίοδος των δύο φιλικών. Όσον αφορά τη συμπεριφορά τους γενικώς και στο ξενοδοχείο, γιατί είμαστε κλεισμένοι ουσιαστικά στο ξενοδοχείο, αλλά και στις προπονήσεις που είναι βασικό.

Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο και η τοποθέτησή σας ενδεχομένως αφορά άλλες ομάδες, όχι εμάς. Δεν το είχαμε πριν και δεν νομίζω να το έχουμε και μελλοντικά».

Για το ότι πέρασαν οκτώ μήνες από τον αποκλεισμό και τη μεγάλη πρόκληση που ακολουθεί στο Nations League:

«Η πρώτη διοργάνωση που έχουμε είναι το Nations League. Ήταν σημαντικό να βρεθούμε στη League Α και να αντιμετωπίσουμε καλύτερες ομάδες.

Έχουμε στόχους, θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια η ομάδα μπορεί να βελτιωθεί. Τα παιχνίδια που δίνουμε τώρα είναι κοντά στο επίπεδο των ομάδων που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε».

Για το αν στοχεύει να αλλάξει κάτι:

«Είχαμε μια ευκαιρία να μαζέψουμε τους παίκτες μια εβδομάδα και να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα διαφορετικά. Θα κάνουμε αλλαγές στο αγωνιστικό προφίλ της ομάδας για να έχουμε κάποιες εναλλακτικές.

Έχουμε ένα στάνταρ προφίλ και οι παίκτες έχουν προσαρμοστεί σε αυτό, όμως σε μια εβδομάδα άσχετα ότι δεν είναι αρκετός χρόνος, προσπαθήσαμε να δουλέψουμε κάποια πράγματα που θα τα χρησιμοποιήσουμε σε αυτά τα δύο ματς και να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό στον αγωνιστικό χώρο και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε στα επίσημα ματς».

Για το αν στα επίσημα ματς έχει κάτι επιπλέον στο μυαλό του ως προς το ρόστερ:

«Υπάρχουν κάποιοι τραυματίες που δεν μπορούσαν να έρθουν μαζί μας. Ο Γιαννούλης δεν μπορούσε να βοηθήσει και τον αποδεσμεύσαμε. Υπάρχουν νέα παιδιά ως προς εμένα που βρίσκονται στην Εθνική.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία και λόγω κάποιων απουσιών μας δίνει την ευκαιρία να δούμε κάποιους παίκτες. Για να είναι εδώ κάνανε καλή δουλειά στην ομάδα τους, όμως πρέπει να δούμε αν μπορούν να μας βοηθήσουν στον τρόπο παιχνιδιού μας. Οι τραυματίας φυσικά είναι πάντα στη διάθεσή μας».

Για το ότι τον Μάρτιο η Εθνική βελτιώθηκε κι αν περιμένει ανάλογη βελτίωση:

«Είναι μεγάλο θέμα. Τότε δεχθήκαμε μέσα σε μια εβδομάδα τρία γκολ από τη Δανία σε δύο ματς και τρία από την Σκωτία. Είναι θέμα συζήτησης πώς δεχόμασταν τα γκολ, δεν είχαμε ιδιαίτερο ανασταλτικό πρόβλημα, όμως κάναμε πολλά αβίαστα λάθη που δεν είχαμε μέχρι και τότε στην παρουσία μας.

Με προβληματίζει περισσότερο ότι τον Μάρτιο δεν δημιουργήσαμε όσο μπορούσαμε να δημιουργούμε στα προηγούμενα. Ποτέ δεν βάζω σαν προπονητής τον στόχο ότι η άμυνα είναι το πρώτο πράγμα που με απασχολεί, προσπαθούμε να δουλεύουμε πάνω σε όλους τους τομείς, έχουμε παίκτες καλούς, ποιότητα. Υπάρχει απογοήτευση, αλλά είμαστε εδώ να τα λύσουμε. Δεν είμαι τόσο χαρούμενος που δεν κινδυνέψαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια».

Boarding just started ⏳✈️ 🇸🇪 pic.twitter.com/dRx201jZyw — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) June 3, 2026

Για το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα σε αυτά τα δύο φιλικά:

«Οι παίκτες είναι ΟΚ. Είναι το τέλος μιας σεζόν και πάντα στο τέλος της σεζόν δεν είναι πάντα εύκολο, όμως όπως είχα πει και στο παρελθόν τους αρέσει να παίζουν στην Εθνική. Θα θέλαμε να έχουμε παιχνίδια που θα έχουν μεγαλύτερη σημασία.

Στις προπονήσεις δεν θα μπορούσα να ζητήσω παραπάνω από αυτούς. Επειδή υπάρχει ένα ενδεχόμενο να αλλάξουμε το προφίλ μας, ίσως δημιουργεί απορίες και θέματα στον τρόπο παιχνιδιού, όμως σε αυτά τα δύο ματς μπορούμε να δούμε σε τι βαθμό μπορούμε να βασιστούμε στα επίσημα παιχνίδια. Έχουμε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης ως προς το στυλ της ομάδας».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς: