Η δοκιμή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με το 3-4-3 στην Εθνική Ελλάδας και όσα «έδειξε» για τη συνέχεια.

Αποστολή στη Στοκχόλμη: Τάσος Φαραός

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα, με την έναρξη του νέου κύκλου της να έρχεται σε ένα διεθνές φιλικό ματς, απέναντι σε έναν αντίπαλο που «ζεσταίνεται» για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Σουηδία υποδέχθηκε τη «γαλανόλευκη» στη Στοκχόλμη (04/06, 2-2), στην πρόβα τζενεράλε πριν πετάξει προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η απουσία της Εθνικής ομάδας από το Μουντιάλ αποτελεί ένα «πλήγμα», όμως το βλέμμα έχει στραφεί ήδη στα επόμενα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε προϊδεάσει ήδη από τη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς, πως επρόκειτο να προβεί σε δοκιμές. Κάτι που είδαμε και στην πράξη με το 3-4-3. Ένας σχηματισμός, που έδειξε να ταιριάζει στο ομοσπονδιακό μας συγκρότημα.

Ιδίως στο πρώτο ημίχρονο, η Ελλάδα ήλεγχε απόλυτα το παιχνίδι. «Χτυπούσε» στην άμεση μετάβαση και έδειχνε να έχει τη Σουηδία στα μέτρα της. Σε αυτό το διάστημα βρήκε γκολ, έφτιαξε εννέα τελικές προσπάθειες, ενώ ουσιαστικά απειλήθηκε σε ελάχιστες περιπτώσεις, γυρνώντας τον σχηματισμό της σε φάση άμυνας σε 5-4-1.

Η εικόνα «χάλασε» λίγο στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Έλληνες διεθνείς έδειξαν να χάνουν για λίγο τη συγκέντρωσή τους και το πλήρωσαν, όμως στο φινάλε έβγαλαν αντίδραση και επιβραβεύτηκαν. Ωστόσο, εκείνο το διάστημα αποτελεί ένα «καμπανάκι», που χρήζει προσοχής.

Το αποτέλεσμα, φυσικά, είναι το τελευταίο που μετρά σε τέτοιου είδους παιχνίδια, όπως το διεθνές φιλικό με τους Σουηδούς. Το δίδαγμα από τη δοκιμή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδειξε πως το 3-4-3 είναι ένα σύστημα, που μπορούν να υποστηρίξουν πολύ καλά οι παίκτες της Εθνικής ομάδας.

Και κυρίως, είναι ένας σχηματισμός που ίσως αποδειχθεί κομβικός εν όψει της επιστροφής στις επίσημες υποχρεώσεις. Διότι, στα προσεχώς, έρχονται παιχνίδια για τη League A του Nations League, απέναντι σε Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία.

Ομάδες, που συνηθίζουν να κυριαρχούν και ο μόνος τρόπος να απειληθούν είναι στη γρήγορη μετάβαση. Ομάδες, όμως, που δεν συγχωρούν εύκολα και τα «νεκρά» διαστήματα των αντιπάλων τους.