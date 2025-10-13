Η Εθνική αποκλείστηκε από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τι «ακολουθεί» τους επόμενους μήνες για τη «γαλανόλευκη»;

H Εθνική δεν τα κατάφερε και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός μεγάλης διοργάνωσης για 6η συνεχόμενη φορά.

Οι τρεις διαδοχικές ήττες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου «έπαιξαν» καθοριστικό ρόλο, καθώς η Δανία και η Σκωτία πλέον θα «παλέψουν» για τις θέσεις 1-2.

Ωστόσο, τι «ακολουθεί» από εδώ και πέρα για τη «γαλανόλευκη»;

Αρχικά, θα πρέπει να τελειώσει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά για το Μουντιάλ. Αυτό θα γίνει τον Νοέμβριο, καθώς θα δώσει τους δύο αγώνες που απέμειναν.

Στις 15 του μηνός θα φιλοξενήσει τη Σκωτία, ενώ στις 18 θα παίξει ως φιλοξενούμενη με τη Λευκορωσία. Από εκεί και πέρα, θα «ακολουθήσει» ένα μεγάλο «κενό».

O Γιοβάνοβιτς μίλησε για «παίκτες που δεν έχει παράπονο από αυτούς» & για μία «αποτυχία» Η Εθνική δεν θα δηλώσει «παρών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά τη λήξη του ματς με τη Δανία (13/10, 3-1) ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε λόγο για «αποτυχία» και «έσταξε» μέλι για τους ποδοσφαιριστές του.

Το μεγάλο «κενό» της Εθνικής

Προφανώς, και θα υπάρξουν φιλικοί αγώνες ενδιάμεσα. Ωστόσο, η Εθνική για να δώσει έναν επίσημο αγώνα θα πρέπει να περιμένει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026.

Τότε, θα έρθουν οι πρώτες αναμετρήσεις για το Nations League, με την «επίσημη αγαπημένη» να είναι στη League A. Γεγονός, που ανεβάζει το επίπεδο δυσκολίας. Οι πεώτοι αγώνες θα γίνουν από τις 23 Σεπτεμβρίου έως και τις 5 Οκτώβριου, ενώ η φάση των ομίλων θα «τελειώσει» στις 16 Νοεμβρίου.

Άφιξη 🔵⚪️ στο Parken Stadium 🏟️



Powered by @Volton_energy pic.twitter.com/WYfYL2EYLK — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) October 12, 2025

Από εκεί και πέρα, θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί με αποτέλεσμα να «κερδίσει» ένα έξτρα εισιτήριο, σε περίπτωση που δεν πάρει την πρόκριση για το EURO του 2028, μέσω των προκριματικών.

Με αυτόν τον τρόπο, η «γαλανόλευκη» θα χρειαστεί να κάνει ένα «διάλειμμα», μετά τα ματς του Νοεμβρίου. Κι αυτό, γιατί θα «ακολουθήσουν» τα μπαράζ για τις έξτρα θέσεις του Μουντιάλ, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Μέχρι τότε, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι ποδοσφαιριστές του θα έχουν τον χρόνο να δουλέψουν και να «στοχεύσουν» το επερχόμενο EURO.