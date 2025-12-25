Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν «τρελάνει» το Transfermarkt και η Εθνική βλέπει μία πιθανή της ενδεκάδα να φτάνει τα 230.000.000 ευρώ!

Οι νέες ενημερώσεις του Transfermarkt έχει κάνει την Ελλάδα να «χαμογελάει». Από τη μία, οι Μπάμπης Κωστούλας και Χρήστος Μουζακίτης «εκτοξεύτηκαν» στα 25.000.000 ευρώ.

Από την άλλη, οι Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι οι πιο «ακριβοί» ποδοσφαιριστές, που μπορεί να συναντήσει κανείς στη Jupiler Pro League.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν και πολλοί παίκτες που «ανεβαίνουν» σταθερά χάρη στα όσα κάνουν στις ομάδες τους.

Όλα αυτά, όπως είναι λογικό «επηρεάζουν» και την Εθνική, καθώς βλέπει τη χρηματιστηριακή αξία πιθανών ενδεκάδων να προσθέτουν πολλά… μηδενικά!

Ωστόσο, ποια είναι η πιο «ακριβή» ομάδα, που μπορεί να «κατεβάσει» ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς;

Η πιο «ακριβή» ενδεκάδα της Εθνικής

Αρχικά, θα ξεκινήσουμε με το σύστημα και θα έχουμε το 4-2-3-1, δηλαδή αυτό που χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο η «γαλανόλευκη».

Κάτω από την εστία θα βρούμε τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, που αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή του αξία σταματάει στα 15.000.000 ευρώ.

Μπροστά τους και στις θέσεις των στόπερ θα βρούμε τους Κωνσταντίνο Μαυροπάνο και για «παρτενέρ» του θα έχουμε τον συνονόματό του, Κουλιεράκη, με τους δύο ποδοσφαιριστές να «κοστίζουν» μαζί 40 εκατομμύρια ευρώ (15+25).

Στα μπακ θα χρειαστεί να έχουμε τους Γιώργο Βαγιαννίδη και Κώστα Τσιμίκα που έχουν για «τιμή» τα 11 και 10 εκατομμύρια ευρώ.

Στο κέντρο θα βρούμε τον Χρήστο Μουζακίτη των 25.000.000 ευρώ μαζί με τον Χρήστο Ζαφείρη που έχει για χρηματιστηριακή αξία τα 11.000.000 ευρώ.

Στα δύο «φτερά» της επίθεσης θα έχουμε το δίδυμο από τη Jupiler Pro League. Οι Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας «κοστίζουν» 30 και 28 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

Στην κορυφή θα βρούμε τον πιο «ακριβό» παίκτη της Εθνικής. Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να είναι στα 35.000.000 ευρώ, ενώ από πίσω του θα έχουμε τον Μπάμπη Κωστούλα, που έφτασε τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ποιο θα είναι το τελικό ποσό όλες τις «τιμές» των προαναφερόμενων ποδοσφαιριστών; Ο «δείκτης» θα σταματήσει στα 230.000.000 ευρώ. Μία ομάδα, που «κουβαλάει» μαζί της και πολλά… μηδενικά!

Η πιο «ακριβή» ενδεκάδα της Εθνικής: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Ζαφείρης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Κωστούλας, Παυλίδης.