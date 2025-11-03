Μπάμπης Κωστούλας και Νεκτάριος Τριάντης, είναι τα δύο νέα πρόσωπα στην Εθνική Ελλάδας, μετά τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

«Ώρα Εθνικής Ελλάδας» και πάλι, με άλλο ενδιαφέρον, αφού οι Μπάμπης Κωστούλας και Νεκτάριος Τριάντης κλήθηκαν από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για πρώτη φορά.

Απέναντι σε Σκωτία (15/11) και Λευκορωσία (18/11), τα δύο νέα πρόσωπα στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού, θα έχουν την ευκαιρία να «συστηθούν» και με τη γαλανόλευκη. Ειδικά ο Νεκτάριος Τριάντης, που σε αντίθεση με τον Μπάμπη Κωστούλα, δεν έχει περάσει από τα κατώτερα κλιμάκια της Εθνικής.

Μετά από αυτές τις κλήσεις, γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο πως ένας βασικός στόχος της ΕΠΟ, δηλαδή η διόγκωση της πηγής των ποδοσφαιριστών που μπορούν να κληθούν στην Εθνική Ελλάδας, επιτυγχάνεται.

Τελευταίο παράδειγμα ήταν ο Παύλος Παντελίδης, ενώ δεδομένα, στο «τραπέζι» των κλήσεων έχουν πέσει και τα ονόματα των Τεττέη, Τζίμα, Κυζιρίδη και όχι μόνο.

Παράλληλα, πίσω από τα «φώτα», δηλαδή στις νεαρότερες ηλικίες και στις κατηγορίες των Ελπίδων, Νέων και Παίδων, συνεχώς προστίθενται Ελληνόπουλα της ομογένειας, όπως ο Κώστογλου, o Κίτος ή ο Νέτο. Ουσιαστικά, δίνοντας συνέχεια στις επιτυχημένες προσπάθειες ένταξης ποδοσφαιριστών όπως ο Καρέτσας και ο Ζαφείρης.

Τέτοια περίπτωση, άλλωστε, είναι και ο Νεκτάριος Τριάντης. Γεννημένος στην Αυστραλία το 2003, με Έλληνες γονείς.

Οι άνθρωποι της ομοσπονδίας κινήθηκαν άμεσα και απέσπασαν τη συγκατάθεσή του, για να εκπροσωπήσει την Εθνική. Και εφόσον ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, όντας μόλις 22 ετών, έχει όλο το μέλλον μπροστά του ως μακροπρόθεσμο πρότζεκτ. Προφανώς, το ίδιο ισχύει και για τον Μπάμπη Κωστούλα ή τον Στέφανο Τζίμα, αλλά αυτές τις περιπτώσεις, τις γνωρίζουμε καιρό.

Αναλυτικά, οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα ματς με τη Σκωτία και τη Λευκορωσία, στις οποίες συγκαταλέγονται οι Μπάμπης Κωστούλας και Νεκτάριος Τριάντης:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Κωστούλας, Τριάντης.