Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει επιβεβαιώσει πως δεν «βλέπει» ονόματα και «προϊστορία», κάνοντας πράξη τα όσα είχε πει για την «πόρτα της Εθνικής».

Η Εθνική είπε πρόωρα «αντίο» από το Μουντιάλ. Μπορεί απέναντι στη Σκωτία (15/11, 3-2) να είχε ένα αδιάφορο βαθμολογικά ματς, αλλά έπαιξε χωρίς να έχει αυτό στο μυαλό της.

Για 60 λεπτά πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση και έφτασε να είναι μπροστά στο σκορ, μέχρι και με 3-0!

Ενενήντα λεπτά, γεμάτα αλήθειες Η Εθνική Ελλάδας απέναντι στη Σκωτία, παρουσίασε μία «μικρογραφία» της πορείας της στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Κι όλα αυτά απέναντί σε μία ομάδα, που «καιγόταν» για βαθμούς. Προφανώς το πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Ανδρέας Τεττέη!

Ο ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς έκανε το ντεμπούτο του με τη «γαλανόλευκη», έχοντας μία πολύ καλή παρουσία, μοιράζοντας και μία ασίστ!

Επιβεβαιώνοντας ό,τι είχε πει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την «πόρτα της Εθνικής».

«Οδηγός Τεττέη, αστραπιαία αντεπίθεση»: Η «L’Équipe» αποθέωσε την ενέργεια του νέου «αστεριού» της Εθνικής! Ο Ανδρέας Τεττέη έκανε ντεμπούτο με την Εθνική Ελλάδας, μοίρασε ασίστ και γνώρισε την αποθέωση από τη γαλλική «L’Équipe», για την ενέργειά του στο δεύτερο γκολ!

Από τον Χατζηγιοβάνη, ως και τον Βήχο

Πολλές είναι οι φορές που οι κλήσεις του Σέρβου τεχνικού έχουν και «εκπλήξεις». Πριν από αρκετό καιρό είχε πάει στη «γαλανόλευκη», ο Τάσος Χατζηγιοβάννης, που εκείνη τη στιγμή ήταν στον Asteras AKTOR.

Τον τελευταίο καιρό ολοένα και περισσότερα παιδιά παίρνουν τις ευκαιρίες τους.

Ο Παύλος Παντελίδης είχε και αυτός την «παρθενική» του κλήση, πριν ακολουθήσει ο συμπαίκτης του Ανδρεάς Τεττέη!

Το ίδιο ισχύει και για τον Μάριο Βήχο, που ξεχωρίζει με τη φανέλα του Λεβαδειακού. Ποδοσφαιριστές, που δεν παίζουν στις «μεγάλες» ελληνικές ομάδες, ούτε στο εξωτερικό.

Σε κινήσεις, που είχε «προαναγγείλει» ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πριν από περίπου έναν χρόνο ο Σέρβος προπονητής είχε φιλοξενηθεί στο ΟΠΑΠ Game Time με τη Λίλα Κουντουριώτη.

Μία από τις ερωτήσεις που του έγιναν είχε να κάνει με τον Κώστα Φορτούνη και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη «γαλανόλευκη».

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός είχε αφήσει όλα τα σενάρια «ανοιχτά», καθώς είχε τονίσει: «Ξέρετε ότι πάντα όλες οι πόρτες της Εθνικής ομάδας για όλους τους Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται είναι ανοιχτές».

Γεγονός, που το κάνει και πράξη, χωρίς να βλέπει «ονόματα» και πολλούς παίκτες να έχουν μία κλήση στην «εποχή του» στην Ελλάδα.

Αναλυτικά, τι είχε πει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον Κώστα Φορτούνη:

«Μιλήσαμε δύο-τρεις φορές. Ο λόγος που τον πήρα τηλέφωνο ακριβώς ήταν ότι πριν από ένα-ενάμιση χρόνο είχε πει ότι δεν θέλει άλλο να αγωνίζεται, ότι θέλει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο σε ομάδες που αγωνίζεται. Είναι ένα παιδί που έχει τόσο μεγάλη ποιότητα και εμείς σαν Εθνική ομάδα θα πρέπει όλη την ποιότητα που έχουμε να την έχουμε μέσα στην ομάδα. Ο ίδιος σίγουρα είχε κάποιους λόγους για να το πει. Δεν μένω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Ο Κώστας είναι από αυτούς που εγώ μπορώ να τον καταλάβω. Αν πει κάτι, στέκεται πίσω από αυτό. Ξέρετε ότι πάντα όλες οι πόρτες της Εθνικής ομάδας για όλους τους Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται είναι ανοιχτές».