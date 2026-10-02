Χωρίς του Ντομινίκ Σόμποσλαϊ και Μπαρνάμπας Βάργκα η εθνική Ουγγαρίας θα ήταν μία τελείως… διαφορετική ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια!

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα έχει πάρει «φωτιά» από την αρχή της σεζόν και έχει βοηθήσει την ΑΕΚ στα μέγιστα.

Σκοράρει το ένα γκολ πίσω από το άλλο και είναι το «σημείο αναφοράς» της «Ένωσης».

Παρ’ όλα αυτά, λίγο πριν τη διακοπή τραυματίστηκε κόντρα στον Πανσερραϊκό (17/09, 8-1). Τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν ήταν ενθαρρυντικά.

Όμως, υπήρχε ο διαθέσιμος χρόνος, ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημά του και να είναι πιο έτοιμος από ότι αν υπήρχε κανονική δράση.

Ωστόσο, η Ουγγαρία έχασε ένα πολύ δυνατό της «όπλο» που μαζί με τον Ντομινίκ Σόμποσλαϊ είναι η… μισή τους εθνική!

Τα τελευταία δύο χρόνια τα γκολ των Μαγυάρων έχουν «μοιραστεί». Συνολικά, 44 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις, από 16 διαφορετικές παίκτες.

Όμως, τα πράγματα είναι λίγο πιο «περίπλοκα». Μπορεί ο όγκος των σκόρερ να είναι μεγάλος, αλλά δύο είναι αυτή που κάνουν τη διαφορά.

Πρώτος και καλύτερος ο μεγάλος της «αστέρας» ο Ντομινίκ Σόμποσλαϊ, που έχει σκοράρει τα 12 απ’ τα 44 τέρματα της πατρίδας του!

Πολύ κοντά του είναι και ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Ο παίκτης της ΑΕΚ έχει 10 τέρματα και μαζί με τον «Διόσκουρό» του είναι η… μισή Ουγγαρία.

Κι όμως, αφού οι δύο τους είναι αρκετοί, ώστε να «ισοφαρίσουν» τα γκολ 14 διαφορετικών συμπαικτών του!

Σε μία εθνική ομάδα που αν έλειπε αυτοί οι δύο παίκτες της θα ήταν πολύ «διαφορετική»…