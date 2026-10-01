Ο «κακός χαμός» επικρατεί στο στρατόπεδο της Πορτογαλίας, με τον Κριστιάνο Ρονάλνο να είναι το βασικό «πρόσωπο», μετά την απόφασή του, να αποχωρήσει!

Καθόλου «ήσυχη» δεν είναι η διακοπή για την Πορτογαλία. Το κλίμα στο στρατόπεδό της δεν μοιάζει να είναι το καλύτερο δυνατό, με το Κριστιάνο Ρονάλντο να είναι στο «προσκήνιο».

Ο 41χρονος σούπερ σταρ αποχώρησε από την αποστολή της πατρίδας του, μονάχα λίγες ώρες, πριν το ματς με τη Δανία (01/10, 21:45).

Σε μία απόφαση-βόμβα, που έχει κάνει τον… γύρο όλου του κόσμου. Όμως, πώς φτάσαμε σε αυτή τη «ρήξη»;

🚨💣 BREAKING: Cristiano Ronaldo announces he has LEFT PORTUGAL NATIONAL TEAM CAMP. 🇵🇹



“After the National Team coach’s press conference, and following a conversation with the President of the Portuguese Football Federation, I have decided to leave the National Team training… pic.twitter.com/bi02uxDRnE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2026

Γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε αυτήν την απόφαση;

Η «αφετηρία» ήταν η αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Νορβηγία (27/09, 21:45). Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ήταν στη βασική ενδεκάδα, ενώ ο Ζορζέ Ζεσούς δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου.

Ο ποδοσφαιριστής της Αλ Νασρ ήταν πολύ απογοητευμένος από αυτό το γεγονός και με το σφύριγμα της λήξης, έφυγε πρώτος από όλους, για τα αποδυτήρια.

Η υπόθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις την επόμενη μέρα. O 41χρονος επιθετικός δεν ήταν «παρών» στην προπόνηση της ομάδας του.

Jorge Jesus said he is not planning to start Cristiano Ronaldo in Portugal's game against Denmark on Thursday but says there is no feud between the pair.



Ronaldo did not practice on Wednesday, though, and reportedly left the stadium where the team was preparing for the match.… pic.twitter.com/G5AUSDr8n9 — ESPN FC (@ESPNFC) September 30, 2026

Η Ομοσπονδία εξήγησε πως ο αρχηγός της ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γυμναστήριο και η απουσία του είχε να κάνει με την έλλειψη συγκεκριμένου εξοπλισμό.

Αυτές οι εξελίξεις έφεραν συνάντηση του CR7, με τον Ζορζέ Ζεσούς, αλλά και τον πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα.

Ο προπονητής της Πορτογαλίας, τόσο σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ της χώρας, όσο και στη συνέντευξη Τύπου τόνισε πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα είναι κανονικά «παρών».

Cristiano Ronaldo announced that he has decided to leave the Portuguese national team camp on his social media. pic.twitter.com/vFdHPk1lIB — ESPN FC (@ESPNFC) September 30, 2026

Ωστόσο, η μεγάλη «βόμβα» ήρθε λίγο αργότερα. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής αποχώρησε από την αποστολή και ενημέρωσε το ιδιωτικό του τζετ και αποχώρησε από την Κοπεγχάγη.

Σε μία απόφαση που έγινε γνωστή και μέσω του ίδιου στα social media.

🚨🛩️ Cristiano Ronaldo has returned to Madrid, landed at 2am local time tonight as he’s definitely called himself out of the Portugal national team squad. pic.twitter.com/MAzJUeqXTG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2026

Όμως, πριν έρθει η αναχώρησή του, οι Ζορζέ Ζεσούς και Πέδρο Προένσα πήγαν στο αεροδρόμιο, ώστε να τον μεταπείσουν, αλλά η προσπάθειά τους πήγε στα… σκουπίδια.

Το τι θα γίνει στο μέλλον κανείς δεν το γνωρίζει, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως η Πορτογαλία μοιάζει με «ναρκοπέδιο».