Η ΑΕΚ «διέλυσε» τον Πανσερραϊκό (17/09, 8-1), για τη 2η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά δεν «έγραψε» ρεκόρ.

Η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική στη 2η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Πανσερραϊκό (17/09, 8-1) και τον «υποχρέωσε» στην πιο «βαριά» ήττα της ιστορίας του.

Η επίθεση της «Ένωσης» είχε διαφορετικούς πρωταγωνιστές, με τους Χρήστο Αλεξίου και Μπαρνάμπας Βάργκα να σκοράρουν από δύο φορές.

Την ίδια ώρα, οι Πέτρος Μάνταλος, Μιλάν Βιτάλις, Ολεξάντρ Ζούμπκοφ και Ζοάο Μάριο έστειλαν και αυτοί την μπάλα στα δίχτυα.

Σε ένα πραγματικό «πάρτι» που στήθηκε στην Allwyn Arena, αλλά αυτό δεν είναι και το πιο «λαμπερό» των «κιτρινόμαυρων».

Κι όμως, αφού το 8-1 δεν είναι η μεγαλύτερη νίκη που θα βρούμε στην ιστορία της ΑΕΚ!

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς όχι μία, ούτε δύο, αλλά συνολικά τέσσερις (!) φορές έχει κερδίσει με οκτώ τέρματα διαφορά.

Η νίκη με 8-0 είναι και το πιο συνηθισμένο σκορ, καθώς έχει συμβεί το 1961 το Αιγάλεω και το 1989 απέναντι στη Ξάνθη για το πρωτάθλημα.

Στο Κύπελλο Ελλάδας και πάλι ο φωτεινός πίνακας έχει «σταματήσει» εκεί το 2000 κόντρα στον Εθνικό Πειραιώς.

Όμως, υπάρχει και μονάχα ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ έχει σκοράρει εννέα φορές και έχει κερδίσει με οκτώ γκολ. Για να το βρούμε θα μείνουμε ξανά στο πρώτο έτος της νέας χιλιετίας και στην ίδια διοργάνωση, όταν και είχε «συντρίψει» με το 9-1 τον Ολυμπιακό Βόλου.

Αυτές οι τέσσερις είναι και οι μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της «Ένωσης». Και μάλιστα, θα μπορούσε να προστεθεί ακόμα μία, αν ο Πανσερραϊκός δεν έβρισκε στόχο στα τελευταία λεπτά.

Δείτε ΕΔΩ τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της ΑΕΚ.