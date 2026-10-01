Η Ολλανδία έχει μπει σε μία νέα εποχή, με τον Τσάβι να φέρνει στους «οράνιε» νέες «τακτικές» που δεν… αρέσουν και τόσο στους ποδοσφαιριστές.

Η Ολλανδία, μετά την αποτυχία της για διάκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αποφάσισε να έχει «αλλαγή πλεύσης». O Ρόναλντ Κούμαν είπε «αντίο» και ο Τσάβι ανέλαβε τη θέση του σε μία κίνηση-έκπληξη, που έφερε και πολλά «ερωτηματικά».

Ο πρώην προπονητής Μπαρτσελόνα, παρότι ανενεργός για δύο ολόκληρα χρόνια, αποφάσισε να επιστρέψει στην προπονητική.

Ο Τσάβι έδειξε πως «άκουσε» το… καμπανάκι που χτύπησε η Ελλάδα Τα λόγια του Τσάβι που δείχνουν ότι έχει «διαβάσει» καλά την Εθνική Ελλάδας, μετά το 2/2 κόντρα σε Σερβία και Γερμανία.

Το ξεκίνημά του είναι αρκετά θετικό, καθώς έμεινε στην ισοπαλία με τη Γερμανία (24/09, 1-1), ενώ κέρδισε τη Σερβία (27/09, 1-2) εκτός έδρας.

Το επόμενο «εμπόδιο» των «πορτοκαλί» είναι στη Θεσσαλονίκη, με την Εθνική να περιμένει έπειτα από τα 2/2.

Σε μία ευκαιρία να δούμε τη νέα Ολλανδία, που ετοιμάζει ο Ισπανός τεχνικός, αλλά και τα καινούργια ήθη και έθιμα.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Wesley Sneijder questions the Dutch FA’s decision to appoint Xavi as Netherlands manager:



“I find it a little STRANGE that you choose a national team coach who actually didn’t meet the Dutch FA’s own standards.”



“Xavi completed his A, B and Pro coaching licence… pic.twitter.com/W2EXddFh3D — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 30, 2026

Ένα από αυτά έχει φέρει και πολλά «ερωτηματικά» στους ποδοσφαιριστές της ομάδας του. Αυτό αφορά το πώς «μαθαίνουν» το ποιοι θα είναι στη βασική ενδεκάδα για τους αγώνες.

Συνήθως οι περισσότεροι προπονητές «δείχνουν» η «αποκαλύπτουν» τα σχέδιά τους, αρκετές ώρες πριν την έναρξη των αγώνων.

Όμως, ο Τσάβι κάνει γνωστούς τους 11 βασικούς παίκτες, μόλις δύο ώρες πριν την πρώτη «σέντρα». Αυτό το κάνει, γιατί όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος δεν του άρεσε όταν ήταν ποδοσφαιριστής να ξέρει αν θα παίζει ή όχι.

Μία απόφαση που σε αρκετούς έχει… ξενίσει. Μάλιστα, ο Μίκι Φαν Ντε Φεν τόνισε πως είναι κάτι που βλέπει πρώτη φορά στη ζωή του και δεν του αρέσει ιδιαίτερα. Ωστόσο, πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, που έχει φέρει ο Τσάβι στην Ολλανδία.