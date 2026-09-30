Τα τελευταία χρόνια η Ισπανία κυριαρχεί, καθώς μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου. Κάτι που φαίνεται και στα ρεκόρ της!

«Και όποιος μπορεί ας μας κερδίσει». Μία φράση που η εθνική Ισπανίας τον τελευταίο καιρό έχει να τη… λέει!

Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε έχει βρει για τα καλά τη «λάμψη» που είχε χάσει, για ορισμένα χρόνια και κάνει απίθανα πράγματα.

Το 2024 έφτασε στην κορυφή της Ευρώπη, κατακτώντας το τρίτο EURO της ιστορία της στα γήπεδα της Γερμανίας.

Όμως, ήταν «αχόρταγη» και πλέον είναι και πρωταθλήτρια κόσμου! Η «φούρια ρόχα» έφτασε με… αέρα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το περασμένο καλοκαίρι.

Και εκεί δεν λάθεψε, κέρδισε την Αργεντινή και πλέον είναι στην κορυφή των δύο μεγάλων διοργανώσεων στο ποδόσφαιρο.

Rodri presented the World Cup to the Sevilla crowd before their Nations League match vs. Croatia 🏆 pic.twitter.com/fiiPvPyqPQ — B/R Football (@brfootball) September 29, 2026

Ωστόσο, έπρεπε να περάσει λίγος καιρός ακόμα, για να «γράψει» ένα ξεχωριστό ρεκόρ, που έμεινε στην ιστορία.

Το ματς με την Κροατία (29/09, 4-1) έχει μία «ιδιαίτερη θέση» στα βιβλία της Ισπανίας, καθώς πέτυχε κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί.

Όλα τα τρομερά και απίθανα κατορθώματα των τελευταίων δύο ετών έχουν έρθει, με τους Ίβηρες να είναι πάντα «αγρατζούνιστοι».

Nico Williams scores his first Spain goal in over 15 months to give them a 4-1 win over Croatia 🙌🇪🇸 pic.twitter.com/u0H2vwAi9v — B/R Football (@brfootball) September 29, 2026

Τώρα έφτασαν στα 40 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα! Έναν αριθμό που καμία άλλη εθνική ομάδα δεν έχει φτάσει στο ποδόσφαιρο ανδρών.

Κι όμως, 40 ολόκληρα συνεχόμενα ματς, έχοντας στο «λεξιλόγιό» της μόνο τις λέξεις: νίκη ή ισοπαλία.

Και ποιος ξέρει αυτό το σερί μπορεί να συνεχιστεί. Έτσι και αλλιώς, η Ισπανία δεν μοιάζει διατεθειμένη να σταματήσει.