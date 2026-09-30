«Και όποιος μπορεί ας μας κερδίσει». Μία φράση που η εθνική Ισπανίας τον τελευταίο καιρό έχει να τη… λέει!
Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε έχει βρει για τα καλά τη «λάμψη» που είχε χάσει, για ορισμένα χρόνια και κάνει απίθανα πράγματα.
Το 2024 έφτασε στην κορυφή της Ευρώπη, κατακτώντας το τρίτο EURO της ιστορία της στα γήπεδα της Γερμανίας.
Όμως, ήταν «αχόρταγη» και πλέον είναι και πρωταθλήτρια κόσμου! Η «φούρια ρόχα» έφτασε με… αέρα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το περασμένο καλοκαίρι.
Και εκεί δεν λάθεψε, κέρδισε την Αργεντινή και πλέον είναι στην κορυφή των δύο μεγάλων διοργανώσεων στο ποδόσφαιρο.
Ωστόσο, έπρεπε να περάσει λίγος καιρός ακόμα, για να «γράψει» ένα ξεχωριστό ρεκόρ, που έμεινε στην ιστορία.
Το ματς με την Κροατία (29/09, 4-1) έχει μία «ιδιαίτερη θέση» στα βιβλία της Ισπανίας, καθώς πέτυχε κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί.
Όλα τα τρομερά και απίθανα κατορθώματα των τελευταίων δύο ετών έχουν έρθει, με τους Ίβηρες να είναι πάντα «αγρατζούνιστοι».
Τώρα έφτασαν στα 40 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα! Έναν αριθμό που καμία άλλη εθνική ομάδα δεν έχει φτάσει στο ποδόσφαιρο ανδρών.
Κι όμως, 40 ολόκληρα συνεχόμενα ματς, έχοντας στο «λεξιλόγιό» της μόνο τις λέξεις: νίκη ή ισοπαλία.
Και ποιος ξέρει αυτό το σερί μπορεί να συνεχιστεί. Έτσι και αλλιώς, η Ισπανία δεν μοιάζει διατεθειμένη να σταματήσει.