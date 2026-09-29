Τα πρώτα βήμα του Ζινεντίν Ζιντάν στη Γαλλία είναι πολύ ενθαρρυντικά. Οι «τρικολόρ» έχουν ξεκινήσει με το 2/2 στο Nations League, ακόμα και αν έχουν δυσκολευτεί αρκετά.
Η τελευταία νίκη τους ήρθε απέναντι στο Βέλγιο (28/09, 0-1), όπου για 87 λεπτά το σκορ ήταν στην απόλυτη ισορροπία.
Ωστόσο, ο Μάικλ Ολίσε ήταν ο ποδοσφαιριστής που «έλυσε» τον «γόρδιο δεσμό» και τελικά έφερε ακόμα ένα «τρίποντο» για την ομάδα του.
Σε μία αναμέτρηση που είχε φαρδιά-πλατιά την… υπογραφή του προπονητή του, γιατί με μία κίνηση-ματ «άλλαξε» όλο το ματς.
Στο 77ο λεπτό ο «Ζιζού» αποφάσισε να σπαταλήσει τη μία διακοπή που έχει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Στο ματς «έριξε» δύο παίκτες. Τον Ράιαν Σερκί και τον Μάικλ Ολίσε, δύο ποδοσφαιριστές που μπορούν με μία «λάμψη» τις στιγμής.
Και έτσι έγινε. Στο 88ο λεπτό συνεργάστηκαν μεταξύ τους και έβαλαν τις «βάσεις» για τη νίκη.
Ο παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι έδωσε την ασίστ και ο Μάικλ Ολίσε με ένα υπέροχο τελείωμα έκανε το 0-1, που ήταν και το τελικό σκορ.
Μονάχα ελάχιστα λεπτά, μετά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, μπόρεσαν να φέρουν την «έκρηξη χαράς» του Ζινεντίν Ζιντάν.
Σε μία νίκη που ο ίδιος έβαλε το… χεράκι του, για να την πάρει η εθνική Γαλλίας.