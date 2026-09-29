H Γαλλία έφυγε με το «τρίποντο» από την έδρα του Βελγίου (28/09, 0-1), με τον Ζινεντίν Ζιντάν να βάζει το… χεράκι του.

Τα πρώτα βήμα του Ζινεντίν Ζιντάν στη Γαλλία είναι πολύ ενθαρρυντικά. Οι «τρικολόρ» έχουν ξεκινήσει με το 2/2 στο Nations League, ακόμα και αν έχουν δυσκολευτεί αρκετά.

Η τελευταία νίκη τους ήρθε απέναντι στο Βέλγιο (28/09, 0-1), όπου για 87 λεπτά το σκορ ήταν στην απόλυτη ισορροπία.

VICTOIRE DE NOS BLEUS EN BELGIQUE 🔥🤩



🇧🇪0-1🇫🇷 l #BELFRA pic.twitter.com/LGprWaMC42 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 28, 2026

Ωστόσο, ο Μάικλ Ολίσε ήταν ο ποδοσφαιριστής που «έλυσε» τον «γόρδιο δεσμό» και τελικά έφερε ακόμα ένα «τρίποντο» για την ομάδα του.

Σε μία αναμέτρηση που είχε φαρδιά-πλατιά την… υπογραφή του προπονητή του, γιατί με μία κίνηση-ματ «άλλαξε» όλο το ματς.

Στο 77ο λεπτό ο «Ζιζού» αποφάσισε να σπαταλήσει τη μία διακοπή που έχει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

🍿🇫🇷 Zinedine Zidane: “When Olise is on the pitch, he wants to entertain. He feels football. I love that”.



“I'm happy to be alongside him and watch him play this way”, told TF1. pic.twitter.com/Iicof3CcaT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2026

Στο ματς «έριξε» δύο παίκτες. Τον Ράιαν Σερκί και τον Μάικλ Ολίσε, δύο ποδοσφαιριστές που μπορούν με μία «λάμψη» τις στιγμής.

Και έτσι έγινε. Στο 88ο λεπτό συνεργάστηκαν μεταξύ τους και έβαλαν τις «βάσεις» για τη νίκη.

Ο παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι έδωσε την ασίστ και ο Μάικλ Ολίσε με ένα υπέροχο τελείωμα έκανε το 0-1, που ήταν και το τελικό σκορ.

𝐙𝐈𝐙𝐎𝐔'𝐒 𝐅𝐀𝐍𝐓𝐀𝐒𝐓𝐈𝐂 𝐆𝐀𝐌𝐄𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆𝐄𝐑 𝐒𝐔𝐁𝐒 👏



With the game still 0-0, Zidane makes a few changes:



77' | Cherki comes on 🔄

77' | Olise comes on 🔄

88' | Cherki assists 🅰️, Olise scores ⚽



Zidane's crazy reaction after the goal, booting the ball away,… pic.twitter.com/ukfC52vEcl — 433 (@433) September 28, 2026

Μονάχα ελάχιστα λεπτά, μετά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, μπόρεσαν να φέρουν την «έκρηξη χαράς» του Ζινεντίν Ζιντάν.

Σε μία νίκη που ο ίδιος έβαλε το… χεράκι του, για να την πάρει η εθνική Γαλλίας.