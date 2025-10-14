Οι ομάδες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η «κλεψύδρα» της αντίστροφης μέτρησης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 «αδειάζει» σιγά-σιγά, καθώς πλέον απομένει λιγότερος από ένας χρόνος, έως την έναρξη της μεγάλης διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Δυστυχώς, η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να βρεθεί στην τελική φάση του θεσμού, μετά τις δύο διαδοχικές ήττες από Σκωτία και Δανία, εκτός έδρας.

Μέχρι στιγμής, 22 ομάδες από όλον τον κόσμο έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Μάλιστα, το αξιοσημείωτο της υπόθεσης, είναι πως υπάρχουν ήδη τρεις Εθνικές Ομάδες, οι οποίες αναμένεται να κάνουν «πρεμιέρα» στη διοργάνωση. Κάτι που είναι λογικό, φυσικά, καθώς πλέον στο τουρνουά θα συμμετέχουν 48 ομάδες, αντί για τις 32, που ίσχυε μέχρι στιγμής.

Έτσι λοιπόν, το ιστορικό ντεμπούτο τους στη μεγάλη διοργάνωση αναμένεται να πραγματοποιήσουν το Πράσινο Ακρωτήρι, το Ουζμπεκιστάν και η Ιορδανία.

Αναλυτικά, οι ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026:

1. ΗΠΑ

2. Μεξικό

3. Καναδάς

4. Αργεντινή

5. Εκουαδόρ

6. Κολομβία

7. Ουρουγουάη

8. Βραζιλία

9. Παραγουάη

10. Ιράν

11. Ιαπωνία

12. Ουζμπεκιστάν

13. Ιορδανία

14. Νότια Κορέα

15. Αίγυπτος

16. Αλγερία

17. Γκάνα

18. Πράσινο Ακρωτήρι

19. Μαρόκο

20. Τυνησία

21. Αυστραλία

22. Νέα Ζηλανδία