Η διεύρυνση των ομάδων στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, φέρνει και μία αλλαγή από τη FIFA, όσον αφορά την τιμωρία με τη συμπλήρωση κίτρινων καρτών.

Εν όψει του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, η FIFA προσανατολίζεται στην τροποποίηση των κανονισμών για τις κίτρινες κάρτες, με σκοπό να προστατεύσει τους ποδοσφαιριστές από τον κίνδυνο απουσίας σε κρίσιμα νοκ άουτ παιχνίδια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Νταν Σέλντον στο «Athletic», η διεθνής ομοσπονδία αναμένεται να επικυρώσει στη συνεδρίαση του Βανκούβερ την εφαρμογή δύο περιόδων «αμνηστίας». Μιας μετά τη φάση των ομίλων και μιας μετά τους προημιτελικούς, αντί για τη μία που ίσχυε μέχρι σήμερα.

FIFA is expecting to agree to wipe all yellow cards at the end of the World Cup group stages and the quarter-finals to reduce danger of players missing knockout matches.



Η αλλαγή αυτή κρίνεται απαραίτητη λόγω της επέκτασης της διοργάνωσης σε 48 ομάδες, η οποία προσθέτει έναν επιπλέον γύρο νοκ άουτ (τη φάση των «32») και αυξάνει τις πιθανότητες συσσώρευσης ποινών.

Έτσι, οι παίκτες θα τιμωρούνται πλέον μόνο αν συμπληρώσουν κάρτες εντός των συγκεκριμένων φάσεων (είτε στους ομίλους είτε στα διαδοχικά νοκ άουτ μέχρι τους «8»), διασφαλίζοντας ότι οι μεγάλοι αστέρες του αθλήματος δεν θα αποκλείονται από τους κρίσιμους αγώνες λόγω των παλαιότερων αυστηρών κανονισμών.