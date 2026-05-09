Ποια καινοτομία ετοιμάζει η FIFA για τις εμφανίσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026;

Καθώς απέχουμε πλέον μόλις έναν μήνα από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, η FIFA σχεδιάζει μια πρωτότυπη αλλαγή στις εμφανίσεις των εθνικών ομάδων για να αυξήσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η παγκόσμια ομοσπονδία προσανατολίζεται στην τοποθέτηση ενός ειδικού διακριτικού σήματος στις φανέλες των ποδοσφαιριστών που θα πραγματοποιήσουν την παρθενική τους εμφάνιση στη διοργάνωση.

Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στο να τιμηθεί το ντεμπούτο των νέων αστεριών του αθλήματος, όπως για παράδειγμα του Λαμίν Γιαμάλ, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο και συλλεκτικό χαρακτήρα στην πρώτη τους συμμετοχή στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.

Υπενθυμίζουμε πως το Παγκόσμιο Κύπελλο θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου, με τον μεγάλο τελικό να λαμβάνει χώρα στις 19 Ιουλίου.