Οι τιμές των εισιτηρίων για το πρώτο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκονται στα «ύψη»!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα δηλώσει «παρών» σε ακόμα ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως όσοι βρεθούν στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας με το Κονγκό, τότε θα χρειαστεί να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη…

Οι τιμές έχουν προκαλέσει σοκ, καθώς το φθηνότερο εισιτήριο κοστίζει 587 δολάρια, ενώ οι θέσεις κοντά στα VIP αγγίζουν το αστρονομικό ποσό των 33.120 δολαρίων!

Οι αντιδράσεις στα social media είναι έντονες, όπως είναι λογικό, με τους φιλάθλους να καταγγέλλουν οικονομική εκμετάλλευση λόγω της παρουσίας του Πορτογάλου σταρ. Ιδίως, οι φίλαθλοι του Κονγκό, που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα τους έχουν βρεθεί σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

🇵🇹🆚🇨🇩 The EXTORTIONATE ticket prices for Cristiano Ronaldo's first World Cup match this summer between Portugal and DR Congo:



💰 Cheapest ticket: $587

🤯 Most expensive ticket: $33,120 pic.twitter.com/Gr6lViHVM5 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) April 2, 2026

Πολλοί επισημαίνουν ότι το Μουντιάλ μετατρέπεται σε μια διοργάνωση αποκλειστικά για την οικονομική ελίτ, αποκλείοντας τη μεγάλη μάζα των οπαδών από την κορυφαία γιορτή του ποδοσφαίρου.

Το παιχνίδι ανάμεσα στην Πορτογαλία και το Κονγκό είναι προγραμματισμένο για τις 17 Ιουνίου, στο «NRG Stadium» του Χιούστον.