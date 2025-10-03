Η adidas TRIONDA, η επίσημη μπάλα του Μουντιάλ 2026, δεν είναι μία απλή… μπάλα! Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, για τις λεπτομέρειές της.

Το Μουντιάλ του 2026 έχει πλέον την επίσημη μπάλα των αγώνων του: την TRIONDA!

Η FIFA την Πέμπτη (02/10), στην Πόλη του Μεξικού, η adidas παρουσίασε το νέο της δημιούργημα.

Είναι ένα σχέδιο που εκφράζει την ενότητα των τριών διοργανωτριών χωρών — Μεξικού, Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά — ενσωματώνοντας, παράλληλα, την πιο προηγμένη τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε διεθνές ποδόσφαιρο!

Ας ξεκινήσουμε από την ονομασία, όμως: τι σημαίνει TRIONDA;

Η ονομασία συνδυάζει το «Tri» (τρία) και το «Onda» (κύμα), παραπέμποντας στα τρία κυματιστά χρώματα — κόκκινο, πράσινο και μπλε — που αντιπροσωπεύουν τις χώρες/οικοδεσπότες.

Το σχέδιο τιμά καθεμία από αυτές με ιδιαίτερα εθνικά σύμβολα: ένα αστέρι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα φύλλο σφενδάμου για τον Καναδά και έναν αετό για το Μεξικό.

Τα σύμβολα εμφανίζονται και στην επιφάνεια της μπάλας. Οι χρυσές λεπτομέρειες αποτίουν φόρο τιμής στο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υπογραμμίζοντας την ιδέα ότι η μπάλα του Μουντιάλ του 2026, δημιουργήθηκε για το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό θέαμα του πλανήτη.

El diseño de TRIONDA está inspirado en los tres coanfitriones del Mundial 2026: Canadá 🇨🇦, México 🇲🇽 y Estados Unidos 🇺🇸



▶️ El nombre TRIONDA significa "tres olas" pic.twitter.com/GXjE1KOsWV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 3, 2025

Τεχνολογική καινοτομία και καλύτερη απόδοση στο γήπεδο

Η TRIONDA αποτελείται από τέσσερα κομμάτια ουσιαστικά! Παρουσιάζει μια νέα τετραπλή κατασκευή πάνελ που στοχεύει στη βελτίωση της σταθερότητας «πτήσης» και της αντοχής σε κάθε επαφή. Οι βαθιές ραφές και οι ειδικά σχεδιασμένες ανάγλυφες γραμμές προσφέρουν σταθερή κίνηση στον αέρα, ενώ τα ανάγλυφα σύμβολα βελτιώνουν τον έλεγχο σε βρεγμένες συνθήκες.

Το κορυφαίο χαρακτηριστικό είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας Connected Ball της adidas. Ένας αισθητήρας κίνησης 500 Hz, ενσωματωμένος πλέον σε ένα από τα πλαϊνά πάνελ, παρέχει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα στο σύστημα VAR, επιτρέποντας ταχύτερες αποφάσεις για οφσάιντ, αλλά και την καταγραφή κάθε επαφής ώστε να επιλύονται αμφισβητούμενες φάσεις, όπως πιθανά φάουλ!

On vous présente #Trionda, le ballon connecté de la Coupe du monde 2026. Bardé de capteurs, il peut suivre et comprendre les mouvements en temps réel (frappe, passe, main…). De quoi «libérer un peu de pression» sur les arbitres en aidant les décisions vidéos plus rapidement. pic.twitter.com/4W0yPUa6vQ — Tech & Co (@techandco) October 2, 2025

Ο Sam Handy, Γενικός Διευθυντής της adidas Football, εξήγησε:

«Κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Οι ανάγλυφες υφές, τα πολυεπίπεδα γραφικά και τα έντονα χρώματα κάνουν την μπάλα να ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά.

Είναι η πιο ”διασκεδαστική” οπτικά μπάλα Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχουμε δημιουργήσει ποτέ. Ένα έργο δεξιοτεχνίας, φτιαγμένο για τη μεγαλύτερη σκηνή».