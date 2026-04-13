Ο Στεφάν Ελ Σαράουι είχε ως όνειρό του να παίξει σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά ο Ιταλός εξτρέμ θα πρέπει να περιμένει ξανά, «χάρη» σε μία απόφασή του.

Ακόμα ένα μεγάλο «κάζο» για την Ιταλία. Ακόμα ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που δεν θα έχει τη «Σκουάντρα Αζτούρα»!

Κι όμως, οι «γείτονές» μας τα έκαναν… μαντάρα στα Play Offs και αποκλείστηκαν στη διαδικασία των πέναλτι από τη Βοσνία. Τι σημαίνει αυτό;

Η απίστευτη απόφαση του Γκατούζο με τους εκτελεστές των πέναλτι, που «πλήγωσε» την Ιταλία! Ο Τζενάρο Γκατούζο πήρε μία αμφιλεγόμενη απόφαση για τους εκτελεστές των πέναλτι κόντρα στη Βοσνία, η οποία εν τέλει καθόρισε την τύχη των Ιταλών.

Τρίτος συνεχόμενος αποκλεισμός από την τελική φάση της διοργάνωσης! Κι όμως, αφού η Ιταλία έχει να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, από το 2014, όταν και αποκλείστηκε από τους ομίλους.

Όπως καταλαβαίνει κανείς μία αρκετά μεγάλη «γενιά» ποδοσφαιριστών περιμένει αρκετά χρόνια, για μία συμμετοχή στο Μουντιάλ. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Στεφάν Ελ Σαράουι, που βλέπει μία επιλογή του να μην του έχει… βγει καθόλου.

Πώς ήταν το ρόστερ της Ιταλίας στην τελευταία της παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο; Η Ιταλία δέχθηκε το ίδιο «σοκ» για τρίτη διαδοχική φορά και το Ole.gr γυρίζει πίσω στην τελευταία φορά, που συμμετείχε σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το «όχι» στην Αίγυπτο

O πατέρας του ποδοσφαιριστή είναι Αιγύπτιος. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πως αυτόματα θα μπορούσε εύκολα να εκπροσωπήσει τη χώρα της Αφρικής.

Η αλήθεια είναι πως έγινε μεγάλη προσπάθεια από την Ομοσπονδία, όταν ήταν μικρότερος σε ηλικίας, αφού έκανε «μαγικά» πράγματα.

Όμως, ο Στεφάν Ελ Σαράουι είχε «κλειδώσει» την απόφασή του. Ποια ήταν αυτή; Να παίξει με την εθνική Ιταλίας, τη χώρα που έχει καταγωγή η μητέρα του.

0 WORLD CUPS ❌



Stephan El Shaarawy was once one of the biggest prospects in the world. In 2012, he chose to represent Italy over Egypt, despite being eligible for both.



He never played a single minute in a World Cup:

2014 → 0 minutes

2018 → Did not qualify

2022 → Did not… pic.twitter.com/al2O10VRYS — NextMex (@NextMexOficial) April 8, 2026

Ο λόγος; Πίστευε ότι θα έχει περισσότερες ευκαιρίες, ώστε να είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ωστόσο, σίγουρα πλέον θα το… μετανιώνει. Το 2014, αν και ήταν στις κλήσεις, δεν έπαιξε ούτε ένα λεπτό στα τρία ματς των ομίλων, αφού ήταν εκτός αποστολής.

Το 2018, το 2022, αλλά και το 2026 η Ιταλία δεν είχε και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, ενώ αντίθετα η Αίγυπτος έχει προκριθεί στα 2/3 του Μουντιάλ!

Και με τον Στέφαν Ελ Σαράουι να διανύει 33ο έτος της ηλικίας του τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ.