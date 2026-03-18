Έστω και με δύο μήνες καθυστέρηση, οι Μαροκινοί ξεπόρτισαν για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση – προσώρας τουλάχιστον – του Κόπα Άφρικα.

Ο κόσμος της στρογγυλής θεάς και του ποδοσφαίρου βιώνει τις τελευταίες ώρες… σουρεαλιστικές καταστάσεις αφού το συμβούλιο εφέσεων της αφρικανικής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου (CAF), αποφάσισε να κάνει δεκτή την ένταση του Μαρόκο και να του δώσει το Κόπα Άφρικα.

Φυσικά τα όσα έχουν μεσολαβήσει από την ανακοίνωση της εν λόγω απόφασης και μετά, μοιάζουν σαν να έχουν συμβεί σε ένα παράλληλο σύμπαν. Οι Σενεγαλέζοι ποστάρουν στα σόσιαλ μίντια φωτογραφίες με το τρόπαιο και την απονομή, η Ομοσπονδία της χώρας του Σαντιό Μανέ ετοιμάζεται να προσφύγει στο CAS για να κρατήσει το Κόπα Άφρικα και οι Μαροκινοί βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την ετεροχρονισμένη κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Δύο μήνες μετά τον δραματικό τελικό στην Καζαμπλάνκα που τα είχε όλα, οι ομοεθνείς του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ξεπόρτισαν το βράδυ της Τρίτης (17/3) μετά τα χαρμόσυνα γι’ αυτούς νέα.

Πήραν μια σημαία ανα χείρας για να γιορτάσουν την ιστορική περίσταση, έτσι όπως έχει αυτή εξελιχθεί, μιας και κάπως έτσι κατέκτησαν το πρώτο τους τρόπαιο μετά το μακρινό 1976.

Η απόλυτη παράνοια με δρόμους να αποκλείονται από αυτοκίνητα που βγήκαν για να φωνάξουν για την πατρίδα τους και το αντιπροσωπευτικό τους συγκρότημα. Εν αναμονή της (νέας) απόφασης από το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο που θα δώσει ορισικά και αμετάκλητα σε Σενεγάλη ή Μαρόκο τον τίτλο του πρωταθλητή Αφρικής.