Κι όμως, ο Κάρλο Αντσελότι είπε «ναι» σε ανανέωση συμβολαίου με τη Βραζιλία, ακόμα και αν δεν πήρε ούτε ένα ευρώ αύξηση!

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Κάρλο Αντσελότι στις διασυλλογικές διοργανώσεις. Ωστόσο, από τον περασμένο Μάιο η εθνική Βραζιλίας αποφάσισε να του δώσει έναν νέο ρόλο.

Ο Ιταλός τεχνικός είπε «ναι» στη «σελεσάο» και είναι έτοιμος για την πρώτη μεγάλη «πρόκληση», που δεν είναι άλλη από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Γι’ αυτό λίγους μήνες πριν την πρώτη «σέντρα» στη διοργάνωση αποφασίστηκε να υπάρξει ανανέωση συμβολαίου. Ακόμα και αν ο Κάρλο Αντσελότι δεν πήρε ούτε ένα ευρώ αύξηση, σύμφωνα με το «ESPN»!

🚨 Carlo Ancelotti renews his contract with Brazil until 2030.



He will earn €10M per year.



— @ESPNBrasil pic.twitter.com/vXTfUr4WbD — Sport Xparte (@sport_xparte) April 8, 2026

O πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης εισπράττει περίπου 10.000.000 δολάρια, τα περισσότερα από όλους που έχουν δουλειά σε εθνικές ομάδες. Φυσικά, μιλάμε και για ποσό ρεκόρ στην ιστορία της Βραζιλίας.

Επομένως, το οικονομικό κομμάτι δεν ήταν ποτέ ένα «εμπόδιο», πόσω μάλλον αφού αλλάξουν όροι για να υπάρξει συμφωνία για ανανέωση.

Αρχικά, οι συνεργάτες του Κάρλο Αντσελότι θα λάβουν αύξηση, αφού ήταν από τις βασικές προϋποθέσεις, για να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία.

Την ίδια ώρα, η εθνική Βραζιλίας δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον έμπειρο προπονητή, αφού η συμφωνία τους θα λήξει έπειτα από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030!

Άρα, υπήρχαν αρκετοί λόγοι για να πει το «ναι», ακόμα και αν μην πήρε ούτε ένα ευρώ αύξηση στον μισθό του.