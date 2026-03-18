Τα social media των Σενεγαλέζων γέμισαν με φωτογραφίες από την απονομή, τα μετάλλια και το τρόπαιο του Κυπέλλου Αφρικής που κατέκτησαν πριν από δύο μήνες.

Απίστευτα πράγματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο αφού η απόφαση του συμβουλίου προσφυγών του CAF να πάρει από τους Σενεγαλέζους αυτό που κατέκτησαν μέσα στο χορτάρι και να το δώσει στους Μαροκινούς, ήρθε από το πουθενά. Και έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία.

Πιο συγκεκριμένα η Ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Αφρικής (CAF) ανακοίνωσε – δύο μήνες ακριβώς μετά τον τελικό του Coppa Africa – πως πρωταθλήτρια της ηπείρου αναδείχθηκε το Μαρόκο και όχι η Σενεγάλη, αφού οι παίκτες της αποχώρησαν από το γήπεδο ως ένδειξη διαμαρτυρίας και μετά από προτροπή του προπονητή τους, μετά την υπόδειξη πέναλτι από τον ρέφερι της αναμέτρησης στις καθυστερήσεις και ενώ τους είχε ακυρωθεί λίγο νωρίτερα γκολ.

Τελικώς με τις ενέργειες του αρχηγού και ηγέτη αυτού του συνόλου, Σαντιό Μανέ, οι Σενεγαλέζοι γύρισαν στον αγωνιστικό χώρο, το πέναλτι αλά Πανένκα του Ντίαθ δεν… ψάρωσε τον Μεντί και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση όπου η Σενεγάλη βγήκε νικήτρια.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο, οι πρωτοφανείς εξελίξεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο έφεραν και κάποιες αντιδράσεις από τους πρωταγωνιστές που γέμισαν τα social media τους με φωτογραφίες και εικόνες από την απονομή, το τρόπαιο και τα μετάλλια.

«Ακυρώθηκε» το Copa Africa της Σενεγάλης, το τρόπαιο πηγαίνει στο Μαρόκο! Ο «κακός χαμός» με το Copa Africa, αφού τελικά «ακυρώθηκε» η κατάκτηση της Σενεγάλης και το τρόπαιο πηγαίνει στο Μαρόκο!

Ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός Πατέ Σισέ της Βαγιεκάνο το έριξε στα… γέλια ποστάροντας μια φωτογραφία που πόζαρε με την κούπα.

Στιγμές από τα μεθεόρτια και την ανάδειξή του ως πρωταθλητής Αφρικής πόσταρε και ο Ιντρίσα Γκουεγιέ όπως και ο κεντρικός αμυντικός Μούσα Νιακιτέ που έγραψε… «ελάτε να το πάρετε! Είναι τρελοί!», με φωτογραφία κρατώντας το… άγιο δισκοπότηρο. Ενώ ανέβασε και μία ακόμα όπου περνούσε μπροστά από το τρόπαιο κατά την απονομή, γράφοντας ότι… «δεν είναι AI».

Φυσικά δεν προτίθενται να κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια μετά την απόφαση – που στηρίχθηκε σε δύο άρθρα του κανονισμού – στη Σενεγάλη, που θα πάνε στο CAS για να αμφισβητήσουν την απόφαση του συμβουλίου προσφυγών του CAF που δικαίωσε τους Μαροκινούς και να κρατήσουν τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.