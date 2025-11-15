Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει viral για… λάθος λόγους! Ο Πορτογάλος επιθετικός δέχτηκε την πρώτη του απευθείας κόκκινη κάρτα με το εθνόσημο.
Αυτό έγινε στο ματς της Πορτογαλίας με την Ιρλανδία (14/11, 2-0), μετά από χτύπημα εκτός φάσης στον Ντάρα Ο’ Σέι.
Αυτή η αποβολή σημαίνει ότι θα χάσει το παιχνίδι της εθνικής του με την Αρμενία (16/11, 16:00).
Υπάρχει, επίσης, ο κίνδυνος να τιμωρηθεί μέχρι και τρεις αγωνιστικές! Αυτό θα γίνει σε περίπτωση, που η FIFA θεωρήσει ότι είχε βίαιη συμπεριφορά απέναντι σε αντίπαλο.
Παρόλο που δεν υπάρχει κάποια οριστική απόφαση, οι Πορτογάλοι έχουν ήδη αποφασίσει πώς θα αντιδράσουν εάν ο Κριστιάνο Ρονάλντο «αντιμετωπίσει» τη μέγιστη ποινή.
Η πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σκοπεύει, όπως αναφέρει η «A Bola», να υποβάλει ένσταση στη FIFA ώστε να αποφευχθεί η αυστηρή αυτή ποινή.
Το επιχείρημά της θα είναι «πάνω» σε τρεις βασικούς λόγους. Αρχικά, θα κάνει λόγο για «εχθρικό κλίμα» που δημιούργησε ο προπονητής της Ιρλανδίας επηρεάζοντας τους διαιτητές.
Στο «καθαρό» ιστορικό του Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά και τη θεωρούμενη άδικη απόφαση από στον αγώνα.
Φυσικά, αυτή η ενέργεια από τους Ίβηρες θα γίνει, ώστε ο παίκτης της Αλ Νασρ, να μην χάσει κάποιο ματς από την τελική φάση του Μουντιάλ, αν πάρει την πρόκριση!
Αναλυτικά, τι αναφέρει η «A Bola»:
«Η άμυνα της Ομοσπονδίας θα βασιστεί σε τρεις κύριους άξονες. Την ατμόσφαιρα πριν από τον αγώνα που δημιούργησε ο Ιρλανδός προπονητής. Το ίδιο το περιστατικό και τέλος, και ίσως το πιο σημαντικό, την απουσία προηγούμενων, καθώς αυτή ήταν η πρώτη αποβολή του για την εθνική ομάδα σε πάνω από 200 αγώνες».