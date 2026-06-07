Το απόλυτο «σοκ» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τον Κρίστιαν Έρικσεν να καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο και το Δανία – Ουκρανία να διακόπτεται.

Σε ένα απλό φιλικό ματς όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης «πάγωσε». Ο Κρίστιαν Έρικσεν, ένας πραγματικός «μαχητής» της ζωής κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Όλα κυλούσαν ομαλά, μέχρι το 64ο λεπτό. Ξαφνικά, ο νυν παίκτης της Βόλφσμπουργκ έπιασε το στήθος του και έπεσε στο γρασίδι. Όλοι κινήθηκαν αστραπιαία και αμέσως τα ιατρικά τιμ πήγαν επάνω του, ώστε να ελέγξουν την κατάστασή του.

Έπειτα από μερικά λεπτά τα πρώτα νέα που ήρθαν ήταν ενθαρρυντικά. Το καλό είναι πως ο Κρίστιαν Έρικσεν ανέκτησε τις αισθήσεις του, περπάτησε μαζί με τη γυναίκα του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, για τις απαραίτητες εξετάσεις.

🚨 Cristian Eriksen has taken ill on the pitch again pic.twitter.com/OQoyxV5MQR — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 7, 2026

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό από την Ομοσπονδία της χώρας του είναι σε καλή κατάσταση τηρουμένων των αναλογιών, ενώ ο γιατρός της Δανίας διαβεβαίωσε πως έχει κανονικά τις αισθήσεις του.

Το update του γιατρού της Δανίας για τον Κρίστιαν Έρικσεν:

«Ο Κρίστιαν είναι καλά και έφυγε μόνος του από το γήπεδο. Όπως το βλέπω, ο βηματοδότης λειτουργεί, όπως πρέπει. Έχασε για λίγο τις αισθήσεις του, αλλά τις ξαναβρήκε γρήγορα και ήμασταν άμεσα κοντά του. Τώρα χρειάζεται περισσότερες εξετάσεις».

Christian Eriksen collapsed on the field during Denmark's friendly against Ukraine.



The national team says Eriksen is doing well and walked off the field himself, and will be taken to a hospital for further examinations.



The match was called off. pic.twitter.com/AsVwu0SwxN — B/R Football (@brfootball) June 7, 2026

Φυσικά, το ματς πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς κοινή επιθυμία όλων ήταν να είναι καλά στην υγεία του ο Δανός ποδοσφαιριστής, με την αναμέτρηση να διακόπτεται.

Υπενθυμίζουμε πως αυτή είναι η δεύτερη φορά, που ο Δανός ποδοσφαιριστής καταρρέει εν ώρα αγώνα. Το πρώτο συμβάν ήταν στο EURO 2020, όταν και είχε χάσει τις αισθήσεις του στο ματς με τη Φινλανδία.