H UEFA πήρε την απόφαση να «αλλάξει» το Nations League. Τι «έρχεται» από τη σεζόν 2028-29 στη διοργάνωση;

Σε μία νέα «αλλαγή» αποφάσισε να προχωρήσει η UEFA. Το Nations League από τη σεζόν 2028-29 θα έχει «άλλη μορφή» με νέα πράγματα να «έρχονται»!

Για να τεθεί σε εφαρμογή το πλάνο της θα πρέπει να πάρει και την απαιτούμενη έγκριση.

Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι έχουν «δρομολογηθεί» και τον επόμενο Σεπτέμβριο θα έχουμε επίσημα πράγματα, μετά τη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

UEFA have announced radical changes to the format of the Nations League and qualifying for the European Championship, following the Champions League system.#UNL #UEFA #Azzurri #Calcio pic.twitter.com/7h98NaBlu8 — Football Italia (@footballitalia) May 20, 2026

Το πλάνο για το «νέο Nations League»

To Nations League πλέον αντί για τέσσερις κατηγορίες θα έχει τρεις. Κάθε μία από αυτές θα έχει τρεις ομίλους με έξι ομάδες.

Τα παιχνίδια για κάθε ομάδα θα είναι έξι, με πέντε διαφορετικούς αντιπάλους, ενώ με τη χώρα που θα είναι στο ίδιο Pot τα ματς θα είναι «διπλά».

Στη League C υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι 55 ομάδες. Γι’ αυτό και θα έχουμε έναν όμιλο που θα έχει επτά αντί για έξι και θα ξεκινάει νωρίτερα από όλους τους υπόλοιπους της διοργάνωσης.

Καμία αλλαγή δεν θα έχουμε στο Final-4, αλλά και στα Play Offs προβιβασμού/υποβιβασμού συγκριτικά με το προηγούμενο format.

Πώς επηρεάζει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

Μαζί με το Nations League αλλάζει και η δομή των ευρωπαϊκών προκριματικών, η οποία θα βασίζεται αποκλειστικά στο Nations League. Τα ευρωπαϊκά προκριματικά θα είναι σε δύο νέες λίγκες.

Η πρώτη θα έχει 36 ομάδες και ουσιαστικά θα τη συνθέσουν οι δύο πρώτες κατηγορίες του Nations League (League A και League B).

Στη League 1 θα υπάρξουν τρεις όμιλοι των 12 ομάδων, οι οποίοι θα κληρωθούν από τρία διαφορετικά γκρουπ των 12 ομάδων.

Η κάθε ομάδα θα παίξει έξι παιχνίδια εντός ή εκτός, απέναντι σε έξι διαφορετικούς αντιπάλους. Παράλληλα, Η League 2 θα είναι από τις υπόλοιπες ομάδες της League C και θα έχει το ίδιο format.

Μάλιστα, στην προκριματική διαδικασία θα συμμετάσχουν και οι οικοδεσπότες, παρότι θα έχουν πάρει την πρόκριση, με σκοπό να βελτιώσουν τη θέση τους στο επόμενο Nations League.

Οι ομάδες με την καλύτερη κατάταξη στη League 1 θα προκρίνονται απευθείας (δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη ο αριθμός), ενώ οι υπόλοιπες ομάδες θα παίζουν σε Play Offs μαζί με τις ομάδες της League 2.

Προφανώς και θα έχουμε διαφορετικό αριθμό ομάδων στο EURO σε σχέση με αυτών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

