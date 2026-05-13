Και από το… πουθενά ένα ρεκόρ του Ότο Ρεχάγκελ είναι έτοιμο να «σπάσει» στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Το Κουρασάο είναι μία από τις μεγάλες «εκπλήξεις» της διοργάνωσης, καθώς μιλάμε για τη μικρότερη χώρα, που θα δηλώσει συμμετοχή στην ιστορία του θεσμού!
Ποιος είναι προπονητής της; Η αλήθεια είναι πως η τελική της επιλογή πέρασε από «1000 κύματα». Πολλοί θα νόμιζαν πως ο Ντικ Άντβοκαατ έχει βάλει «τέλος» στην καριέρα του.
Όμως, πριν από λίγους μήνες είχε καταφέρει να πάρει την πρόκριση με το Κουρασάο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Παρ’ όλα αυτά, είχαμε και την παραίτησή του, αφού αποφάσισε να σταθεί στην κόρη του που είχε ένα πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, οι νέες εξελίξεις έχουν θέσει ένα ρεκόρ του Ότο Ρεχάγκελ σε… κίνδυνο.
Ο «κακός χαμός» στο Κουρασάο
Η παραίτηση του έμπειρου προπονητή έδωσε την ευκαιρία στον Φρεντ Ρούτεν να αναλάβει το κλαμπ και να το «οδηγήσει» στη μεγάλη διοργάνωση.
Παρ’ όλα αυτά, είχαμε ξανά παραίτηση! Η χώρα της Καραϊβικής, μετά από πολλές πιέσεις που δέχτηκε, αποφάσισε να συζητήσει ξανά με τον Ντικ Άντβοκαατ.
Η υγεία της κόρης του πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, γι’ αυτό και ο Ολλανδός τεχνικός αποφάσισε να κάνει το comeback! Μία επιστροφή που μπορεί να φέρει και ρεκόρ, με την πρώτη συμμετοχή του Κουρασάο στη διοργάνωση.
Κι όμως, λίγο πριν γίνει 80 ετών θα «οδηγήσει» μία ομάδα στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Προφανώς και θα μιλάμε για μία ηλικία ρεκόρ, καθώς αν δεν αλλάξει τίποτα -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα γίνει ο γηραιότερος προπονητής σε Μουντιάλ!
Ποιος έχει την κορυφή, μέχρι στιγμής; Ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος για την Ελλάδα, καθώς ο Ότο Ρεχάγκελ, όταν ήταν 71 είχε βρεθεί στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής με την Εθνική στο Μουντιάλ του 2010!
Tότε, ήταν τελευταία του ματς, ως προπονητής στον πάγκο της «γαλανόλευκης», καταφέροντας να γράψει ιστορία.
Ωστόσο, σε λίγους μήνες όλα δείχνουν ότι πάμε για «αλλαγή σκυτάλης»!