Κι όμως, ένα ρεκόρ του Ότο Ρεχάγκελ «απειλείται» ξανά. Ακόμα και αν πριν λίγες εβδομάδες έμοιαζε πως το Κουρασάο δεν θα… συναντηθεί με τον Ντικ Άντβοκαατ!

Και από το… πουθενά ένα ρεκόρ του Ότο Ρεχάγκελ είναι έτοιμο να «σπάσει» στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Κουρασάο είναι μία από τις μεγάλες «εκπλήξεις» της διοργάνωσης, καθώς μιλάμε για τη μικρότερη χώρα, που θα δηλώσει συμμετοχή στην ιστορία του θεσμού!

Ποιος είναι προπονητής της; Η αλήθεια είναι πως η τελική της επιλογή πέρασε από «1000 κύματα». Πολλοί θα νόμιζαν πως ο Ντικ Άντβοκαατ έχει βάλει «τέλος» στην καριέρα του.

🚨 78-year-old Dick Advocaat is set to become the oldest manager in World Cup history 🏅



Advocaat led Curaçao to qualifying for their first World Cup EVER back in November 2025, but resigned from his position in February 2026 due to his daughter's health concerns.



Όμως, πριν από λίγους μήνες είχε καταφέρει να πάρει την πρόκριση με το Κουρασάο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παρ’ όλα αυτά, είχαμε και την παραίτησή του, αφού αποφάσισε να σταθεί στην κόρη του που είχε ένα πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, οι νέες εξελίξεις έχουν θέσει ένα ρεκόρ του Ότο Ρεχάγκελ σε… κίνδυνο.

Following the decision of head coach Fred Rutten to make his position available, the board of Federashon Futbòl Kòrsou has decided, during meetings held last night, to appoint Dick Advocaat as head coach of the Curaçao national team.



Ο «κακός χαμός» στο Κουρασάο

Η παραίτηση του έμπειρου προπονητή έδωσε την ευκαιρία στον Φρεντ Ρούτεν να αναλάβει το κλαμπ και να το «οδηγήσει» στη μεγάλη διοργάνωση.

Παρ’ όλα αυτά, είχαμε ξανά παραίτηση! Η χώρα της Καραϊβικής, μετά από πολλές πιέσεις που δέχτηκε, αποφάσισε να συζητήσει ξανά με τον Ντικ Άντβοκαατ.

𝗙𝗿𝗲𝗱 𝗥𝘂𝘁𝘁𝗲𝗻 𝘀𝘁𝗲𝗽𝘀 𝗱𝗼𝘄𝗻 𝗮𝘀 𝗛𝗲𝗮𝗱 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵



The Federashon Futbòl Kòrsou (FFK) announced that Fred Rutten has decided to step down as head coach of the Curaçao national team following constructive discussions with the federation’s leadership.



Η υγεία της κόρης του πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, γι’ αυτό και ο Ολλανδός τεχνικός αποφάσισε να κάνει το comeback! Μία επιστροφή που μπορεί να φέρει και ρεκόρ, με την πρώτη συμμετοχή του Κουρασάο στη διοργάνωση.

Κι όμως, λίγο πριν γίνει 80 ετών θα «οδηγήσει» μία ομάδα στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Προφανώς και θα μιλάμε για μία ηλικία ρεκόρ, καθώς αν δεν αλλάξει τίποτα -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα γίνει ο γηραιότερος προπονητής σε Μουντιάλ!

Ποιος έχει την κορυφή, μέχρι στιγμής; Ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος για την Ελλάδα, καθώς ο Ότο Ρεχάγκελ, όταν ήταν 71 είχε βρεθεί στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής με την Εθνική στο Μουντιάλ του 2010!

🇨🇼 With Curaçao qualifying for the World Cup last night, Dick Advocaat (78) will become the oldest manager to manage at World Cup by 7 years.



Curaçao, with a population of around 160,000, will become the smallest ever World Cup nation. pic.twitter.com/QOOkKctnyW — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) November 19, 2025

Tότε, ήταν τελευταία του ματς, ως προπονητής στον πάγκο της «γαλανόλευκης», καταφέροντας να γράψει ιστορία.

Ωστόσο, σε λίγους μήνες όλα δείχνουν ότι πάμε για «αλλαγή σκυτάλης»!