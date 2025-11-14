Γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πολύ πιθανό να απουσιάσει από τα πρώτα ματς της Πορτογαλίας, στο Μουντιάλ του 2026.

Η Πορτογαλία έχασε 2-0 από την Ιρλανδία στην πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 και έτσι δεν κατάφερε να «κλειδώσει» από τώρα την παρουσία της στην τελική φάση.

Παρόλα αυτά, παραμένει ξεκάθαρα το μεγάλο φαβορί του ομίλου, καθώς έχει εξασφαλισμένη –τουλάχιστον– τη δεύτερη θέση. Με μια νίκη απέναντι στην αδύναμη και βαθμολογικά αδιάφορη Αρμενία, θα εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα Ουγγαρία – Ιρλανδία.

Έτσι, η συγκεκριμένη ήττα δεν αποδεικνύεται ιδιαίτερα… οδυνηρή για τους Πορτογάλους. Το πραγματικό πρόβλημα προκύπτει από την αποβολή του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είδε κόκκινη κάρτα στο 61’, έπειτα από χτύπημα με τον αγκώνα εκτός φάσης στον Ντάρα Ο’ Σέι.

Kırmızı kart görmeden önce Cristiano Ronaldo 🆚 Kırmızı kart sonrasında tribünler



pic.twitter.com/ubROxOK5oy — De Marke Sports (@demarkesports) November 14, 2025

Ο «CR7» θα λείψει σίγουρα από το ματς με την Αρμενία, όμως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές. Αυτό στηρίζεται στους κανονισμούς της FIFA, που προβλέπουν ποινή τουλάχιστον τριών αγώνων για βίαιη ενέργεια, όπως αγκωνιές, κλωτσιές, μπουνιές, δαγκώματα ή φτυσίματα.

Αν η φάση του Ρονάλντο χαρακτηριστεί ως βίαιη αγκωνιά, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει τα δύο πρώτα παιχνίδια της Πορτογαλίας στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ.

Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο να μη «κουβαλήσει» την ποινή στην τελική φάση. Αυτό θα συμβεί μόνο αν η Πορτογαλία τερματίσει δεύτερη και χρειαστεί να παίξει στα μπαράζ – κάτι που όμως θεωρείται δύσκολο, αφού πρέπει να ηττηθεί από την Αρμενία και παράλληλα να υπάρξει νικητής στο ματς Ουγγαρία – Ιρλανδία.

Η τελική απόφαση για την ποινή του Κριστιάνο Ρονάλντο θα ληφθεί από ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή.