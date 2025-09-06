Μερικά δευτερόλεπτα ήταν αρκετά, για έναν πιτσιρικά που έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και είδε τον Κριστιάνο Ρονάλντο από… απόσταση αναπνοής!

Η Πορτογαλία ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Και μάλιστα, το έκανε με εκκωφαντικό τρόπο. «Διέλυσε» την Αρμενία (06/09, 0-5) στην έδρα της, σε ένα παιχνίδι, που θα «ξεχαστεί» γρήγορα.

Το γεγονός, που σίγουρα δεν θα περάσει στα… ψιλά έλαβε χώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Στην καθιερωμένη είσοδο οι ποδοσφαιριστές είχαν μαζί τους όπως πάντα παιδάκια νεαρής ηλικίας.

Το ίδιο ακριβώς έγινε και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που «οδηγούσε» ένα αγοράκι. Ο πιτσιρικάς, όταν βγήκαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο έβαλε τα κλάματα!

The little boy in tears after walking out with his idol Cristiano Ronaldo 🤍 pic.twitter.com/03McVyrkmh — fan (@NoodleHairCR7) September 6, 2025

Κι όμως, μερικά δευτερόλεπτα, με τον «CR7» ήταν αρκετά, ώστε το μικρό παιδάκι να αρχίζει να κλαίει από χαρά.

Μπορεί ο παίκτης της Αλ Νασρ να σκόραρε δύο φορές, αλλά σίγουρα αν τον ρωτάγαμε τι του έμεινε από την εν λόγω αναμέτρηση, θα μας μίλαγε για τον μικρό του φίλο!

Μία στιγμή, που σίγουρα θα μας μείνει «ανεξίτηλη» και μόνο ο αθλητισμός, μπορεί να μας τη χαρίσει…

