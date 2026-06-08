Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι είναι ο βασικός υποψήφιος, για να γυρίσει το «τσιπάκι» της, όταν βρισκόταν σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση!

Η Εθνική Ιταλίας είναι έτοιμη για μεγάλες αλλαγές. Ο αποκλεισμός από τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ένα μεγάλο «πλήγμα», που όλα δείχνουν ότι θα φέρουν και αρκετές διαφοροποιήσεις.

Ο Τζενάρο Γκατούζο αποτέλεσε παρελθόν, ενώ ο Σίλβιο Μπαλντίνι «κατέβασε» μία πάρα πολύ νεανική ομάδα στα φιλικά που έδωσε.

Και αυτή ήταν μόνο η αρχή. Το πιθανότερο σενάριο είναι πως οι «ατζούρι» θα προβούν σε νέα αλλαγή στην τεχνική τους ηγεσία.

🚨🇮🇹 Roberto Mancini opened doors to a return to the Italian national team since May and remains the leading candidate for the job.



Mancini, waiting for Federation’s green light.



🎥 https://t.co/MW4BkpunR2 pic.twitter.com/VGHVM2REnD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2026

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες έχει προκύψει και ένα όνομα που «παίζει» πάρα πολύ δυνατά. Ποιο είναι αυτό; Εκείνο του Ρομπέρτο Μαντσίνι!

Ο νυν τεχνικός της Αλ Σαντ έχει βρεθεί ξανά σε αυτό το πόστο και σε μία πολύ παρόμοια κατάσταση.

Το 2017 η Ιταλί είχε αποτύχει να πάρει την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, για πρώτη φορά, μετά από 60 ΟΛΟΚΛΗΡΑ χρόνια!

Αυτό ταρακούνησε πάρα πολύ την Ομοσπονδία της γειτονικής μας χώρας και αποφάσισε να απομακρύνει τον Τζιάν Πιέρο Βεντούρα από τον πάγκο της. Και το 2018, ήρθε η μεγάλη απόφαση.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Roberto Mancini is 𝗩𝗘𝗥𝗬 𝗖𝗟𝗢𝗦𝗘 to returning as Italy national team manager, @MatteMoretto reports.



The final details are being sorted, with the EURO 2020-winning coach set to return to the Azzurri bench. 🇮🇹 pic.twitter.com/JOYHh2vAqf — 433 (@433) June 8, 2026

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι δέχτηκε την «πρόκληση» και ακολούθησε μία «μαγική» τριετία για την Ιταλία! Η πρόκριση για το επερχόμενο EURΟ, ακόμα και αν λόγω του Covid-19, άργησε να έρθει η παρουσία της έναν ολόκληρο χρόνο.

Οι «σκουάντρα ατζούρα», όχι μόνο έφτασε μέχρι τον μεγάλο τελικό, αλλά κατέκτησε και το τρόπαιο της διοργάνωσης στα πέναλτι κόντρα στην Αγγλία! Κι όχι μόνο αυτό, καθώς την ίδια χρόνια ήρθε και ένα ΤΡΟΜΕΡΟ ρεκόρ.

Η Ιταλία έμεινε για 37 ματς ΑΗΤΤΗΤΗ σε όλες τις διοργανώσεις, το μεγαλύτερο σερί που έχει «δει» ποτέ οποιαδήποτε ομάδα σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Κι όλα αυτά, ενώ είχε προέλθει από ένα μεγάλο «κάζο» και μία συνθήκη που θυμίζει πολύ το «σήμερά» της.