Η πρώτη διακοπή για τις εθνικές ομάδες είναι γεγονός. Ωστόσο, θα διαφέρει αρκετά, αφού για πρώτη φορά θα έχουμε ένα τόσο μεγάλο «διάλειμμα».

Όλα είναι έτοιμα. Η Εθνική σε λίγες ώρες ξεκινάει το ταξίδι της στo Nations League, με την πρώτη της «αποστολή» να είναι στη Σερβία (24/09, 21:45).

Σε έναν όμιλο-φωτιά, καθώς υπάρχουν επίσης η Γερμανία, αλλά και η Ολλανδία. Όπως πάντα, έτσι και τώρα, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους ματς, τα περισσότερα πρωταθλήματα μπαίνουν στον «πάγο».

Ωστόσο, φέτος θα υπάρχει μία μεγάλη διαφορά. Τι «αλλάζει»; Η χρονική διάρκεια της διακοπής!

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Τι παλαιότερα χρόνια υπήρχε μία περίοδος -περίπου- 10 ημερών, όπου οι εθνικές «μονοπωλούσαν» το ενδιαφέρον.

Όμως, φέτος η διακοπή θα είναι από τις 21 Σεπτέμβρη έως και τις 6 Οκτώβρη. Δηλαδή, θα έχουμε ένα κενό 16 ημερών, όπου η Ελλάδα θα δώσει τέσσερα, αντί για δύο παιχνίδια όπως συνήθιζε. Ποιος είναι ο λόγος που έγινε αυτό;

Αρκετοί είναι οι ποδοσφαιριστές που παίζουν στις ευρωπαϊκές ομάδες και έχουν καταγωγή από την Αφρική και την Αμερική.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι μπροστά τους έχουν μεγάλα, αλλά και δύσκολα ταξίδια. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε οι τρεις διακοπές να γίνουν δύο, ώστε να διευκολυθούν αυτές οι περιπτώσεις παικτών.

Την ίδια ώρα, το νέο «format» βοηθάει, ώστε να μην έχουμε τόσα πολλά «διαλείμματα» μέσα στη σεζόν. Γεγονός, που δεν αναγκάζει συνεχώς τα πρωταθλήματα να «μπαίνουν» στον «πάγο».

Πώς «υποδέχθηκε» ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τη μεγαλύτερη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες; Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κλήθηκε να σχολιάσει τη μεγάλη αλλαγή που ήρθε από τη φετινή αγωνιστική περίοδο, με τη διακοπή του Σεπτεμβρίου για τις Εθνικές ομάδες να γίνεται μεγαλύτερη.

Όλες αυτές οι αλλαγές εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Συμβούλιο της FIFA το 2023, με την προστασία της υγείας και της ευημερίας των ποδοσφαιριστών να αποτελεί έναν από τους παράγοντες της απόφασης.

Σε ένα νέο «παράθυρο» για τις εθνικές ομάδες που έφερε και πολλές αλλαγές.