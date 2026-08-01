Ο Τζιάνι Ινφαντίνο υποχρεώθηκε σε υποχώρηση, αποφασίζοντας να αποσύρει το σχέδιό του για είσοδο ιδιωτών επενδυτών στα εμπορικά δικαιώματα των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παρά τους ισχυρισμούς του ότι το εν λόγω οικονομικό μοντέλο θα απέφερε σημαντικά αυξημένα έσοδα στις ομοσπονδίες, που θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 40 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον ετησίως, οι σφοδρές αντιδράσεις δεν άφησαν περιθώρια υλοποίησής του.

Breaking: FIFA president Gianni Infantino has scrapped his proposal to sell stakes in the World Cup after widespread backlash, including from within global soccer's governing body, and a threatened boycott by European Nations.



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Καταλύτης για αυτή την τροπή στάθηκε η σθεναρή στάση της UEFA, η οποία, με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της, απείλησε με πλήρες μποϊκοτάζ και αποχή των ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων από τις διοργανώσεις της FIFA.

Η κλιμάκωση της δυσαρέσκειας ακόμη και από συνομοσπονδίες που μέχρι πρότινος τον στήριζαν, ανάγκασε τελικά τον πρόεδρο της FIFA να προστατεύσει τη συνοχή του αθλήματος και να ανακοινώσει επίσημα τη ματαίωση του πλάνου του.

FIFA and Gianni Infantino have performed a U-turn on his plot to sell a stake in its commercial and event operations after widespread condemnation of the plans.



In a statement, Infantino said: “Having listened carefully to all the views, it has become clear that the project has… pic.twitter.com/XL8Vq5WbhZ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 31, 2026

Αναλυτικά, η δήλωση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο:

«Το πρόγραμμα «FIFA Forward Enterprise» είχε ως στόχο να αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω ενίσχυση των Ομοσπονδιών-μελών της FIFA και του αθλήματός μας σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως σε εκείνες τις χώρες όπου η υποστήριξη είναι πιο αναγκαία.



Επιπλέον, όπως δηλώσαμε εξ αρχής, αυτό θα γινόταν μόνο εφόσον το υποστήριζε η πλειοψηφία των Ομοσπονδιών-μελών της FIFA και πάντα στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαβούλευσης μαζί τους, με το Συμβούλιο της FIFA, τις Συνομοσπονδίες και τους ευρύτερους ενδιαφερόμενους φορείς.



Αφού ακούσαμε προσεκτικά όλες τις απόψεις, κατέστη σαφές ότι το πρόγραμμα έχει δημιουργήσει διχασμούς τέτοιας φύσης που, ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης, δεν εξυπηρετούν πλέον τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί. Ο σκοπός μας ήταν πάντα –και θα είναι πάντα– η ενότητα και η βελτίωση. Ως εκ τούτου, η πρόταση αυτή δεν θα προχωρήσει.



Στο εξής, πρόθεσή μου είναι να επανασυνδέσω όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, στο πνεύμα του κοινού ενδιαφέροντος για το άθλημά μας, και με στόχο τη συνέχιση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου παντού, ιδίως στις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη από τη στήριξή μας».