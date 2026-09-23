Το Nations League είναι προ των πυλών. Μία διοργάνωση που πρέπει να «προσέξει» η Εθνική, καθώς το μέλλον της «επηρεάζεται» από αυτή!

Τα πρωταθλήματα μπήκαν από νωρίς στον «πάγο». Οι εθνικές ομάδες κάνουν την εμφάνισή τους στη μεγαλύτερη διακοπή που έχει υπάρξει στα χρονικά του ποδοσφαίρου.

Για τις επόμενες -σχεδόν- τρεις εβδομάδες το ενδιαφέρον θα «μονοπωλεί», με το Nations League να έχει τον «πρώτο λόγο» στην Ευρώπη.

Μία διοργάνωση που θα είναι αρκετά σημαντική για την Ελλάδα και υπάρχει η πιθανότητα να της «φτιάξει» ή «χαλάσει» ως έναν βαθμό το μέλλον της!

Day 2️⃣



End of training pic.twitter.com/mmrC70cgVN — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) September 22, 2026

Πώς το Nations League μπορεί να «επηρεάσει» την Ελλάδα

Αρχικά, στόχος της Εθνικής είναι στον όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία να τερματίσει σε όσο υψηλότερη θέση γίνεται.

Αυτό θα της δώσει αρκετά οφέλη. Το Nations League από τη σεζόν 2028-29 αλλάζει, αφού θα καταργηθεί η League D και πλέον θα έχουμε τρεις κατηγορίες των 18 ομάδων.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπορεί από τώρα να «κλειδώσει» την παρουσία της στη League A. Τι πρέπει να κάνει;

Το ένα σενάριο είναι να τερματίσει πρώτη ή δεύτερη. Τότε, θα έχει απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της τελικής φάσης, μαζί με την εξασφάλιση της πρώτης κατηγορίας.

Αν τερματίσει τρίτη, τότε τα πράγματα είναι πιο «περίπλοκα». Αν είναι μέσα στις δύο καλύτερες, αυτόματα θα είναι στη League A. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να παίξει στα Play Offs, με ομάδα που θα είναι από τη League B.

Υπάρχει η δυνατότητα ακόμα και αν τερματίσει τελευταία να «κλειδώσει» συμμετοχή στην κορυφαία κατηγορία. Αυτό θα συμβεί και πάλι με τη διαδικασία των Play Offs, αρκεί να είναι μέσα στις δύο καλύτερες τελευταίες ομάδες των ομίλων.

Από εκεί και πέρα, η θέση της Ελλάδας θα «παίξει» μεγάλο ρόλο και στην κλήρωση των προκριματικών του EURO 2028.

Αν η «γαλανόλευκη» είναι από το 1-3, τότε θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας! Αυτό σημαίνει, ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει ένα «μεγαθήριο» στον όμιλό της.

📍 Η Εθνική Ανδρών είναι εδώ! 🇬🇷



Η ομάδα συγκεντρώθηκε και μπαίνει σε ρυθμούς Nations League. 💪⚽#EthnikiOmada #NationsLeague pic.twitter.com/SLeQ1Wu6Jg — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) September 21, 2026

Το μόνο ευχάριστο είναι ότι ακόμα και τελευταία να τερματίσει η «γαλανόλευκη» δεν μπορεί να… πέσει από το δεύτερο γκρουπ.

Φυσικά, όλοι γνωρίζουμε πως αν «νικήσει» στον όμιλό της θα έχει και μία δεύτερη ευκαιρία, αν δεν έρθει η πρόκριση στα προκριματικά.

Σε μία διοργάνωση που η Εθνική πρέπει να «προσέξει», αν θέλει να ανταμειφθεί.