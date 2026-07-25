Η Εθνική Ιταλίας φαίνεται πως θέλει έναν θρύλο της στον πάγκο, ώστε να την οδηγήσει πίσω στις ένδοξες ημέρες της.

Η Εθνική Ιταλίας συνεχίζει την αναζήτηση για τον διάδοχο του Τζενάρο Γκατούζο, καθώς οι Πεπ Γκουαρδιόλα και Κάρλο Αντσελότι απέρριψαν τις κρούσεις της ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, το ακλόνητο φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία είναι πλέον ο Αντρέα Πίρλο, με τη «σκουάντρα ατζούρα» να ψάχνει τον άνθρωπο που θα την οδηγήσει στην αναγέννηση μετά τον τρίτο διαδοχικό αποκλεισμό από τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 47χρονος τεχνικός, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα το 2006, εργάζεται αυτή τη στιγμή στην United FC του Ντουμπάι, ενώ στο παρελθόν έχει καθίσει, μεταξύ άλλων, και στον πάγκο της Γιουβέντους.

Andrea #Pirlo is now leading the race to become new #Italy National Team’s coach. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 24, 2026

Ο Πίρλο κατέκτησε τα πάντα κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Με την Εθνική Ιταλίας κατέγραψε συνολικά 116 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 13 γκολ και 26 ασίστ.

Πλέον, βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας για την επόμενη μέρα της τεχνικής ηγεσίας της χώρας του, ως ο καταλληλότερος άνθρωπος για να την βγάλει από τη δύσκολη περίοδο που διανύει.