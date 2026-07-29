Η UEFA δείχνει έτοιμη να φτάσει σε μποϊκοτάζ του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου, έπειτα από τις αποφάσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο!

Η απόφαση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να διαθέσει μερίδιο και μετοχές των διοργανώσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές, όπως αποκάλυψαν οι Times, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην UEFA.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία τονίζει πως η «ψυχή» του αθλήματος δεν είναι προς πώληση και ότι απειλούνται τα θεμέλια της ποδοσφαιρικής διακυβέρνησης.

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος είχε ήδη αποστασιοποιηθεί λόγω διαφωνιών, εξεπλάγην από τις αποκαλύψεις, καθώς η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία δεν είχε καμία προηγούμενη ενημέρωση.

"[Football] is not Fifa's to sell."



Uefa has released a statement in response to reports that Fifa intends to expand football development funding to more than £7.5bn. More below ⏬ pic.twitter.com/0mOMZgsP9Z — BBC Sport (@BBCSport) July 28, 2026

Σύμφωνα με το SkySports, οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες συνεδριάζουν εκτάκτως εντός της εβδομάδας για να καθορίσουν τη στάση τους και να ασκήσουν πιέσεις ώστε να αποτραπεί το πλάνο, εξετάζοντας μέχρι και το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί σε Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία, με επετειακούς αγώνες σε Παραγουάη, Ουρουγουάη και Αργεντινή.

Θυμηθείτε τη «σκληρή» τοποθέτηση της UEFA:

«Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να υπερβούν. Η UEFA αντιμετωπίζει το θέμα με εξαιρετική σοβαρότητα, όπως οφείλει να κάνει και κάθε Εθνική Ομοσπονδία. Το ίδιο ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους: Πρωταθλήματα, συλλόγους, παίκτες, φιλάθλους, κυβερνήσεις και κάθε φορέα που ενδιαφέρεται για το μέλλον του παιχνιδιού. Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση -ειδικά όταν δεν υπάρχει καμία διαφάνεια για το ποιος ωφελείται οικονομικά. Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν είναι στη δικαιοδοσία της FIFA να το πουλήσει».