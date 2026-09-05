Νομίζατε πως ο Λούκα Μόντριτς δεν θα φορέσει ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο της Κροατίας; Κάνατε λάθος!

Ο Λούκα Μόντριτς αρνείται να… γεράσει και συνεχίζει ακάθεκτος με την Εθνική Κροατίας!

Για άλλη μια φορά αναμένεται να δηλώσει «παρών» και επικοινώνησε απευθείας με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Σλάβεν Μπίλιτς, ενημερώνοντάς τον πως παραμένει στη διάθεση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος για τις προσεχείς υποχρεώσεις και την επόμενη συγκέντρωση των διεθνών.

Ο έμπειρος μέσος της Μίλαν προέρχεται από γεμάτη χρονιά με τη φανέλα των «ροσονέρι», πραγματοποιώντας συνολικά 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό δύο τέρματα και τρεις ασίστ.

«Φυσικά, αυτή η απόφαση του Λούκα με χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς όλοι γνωρίζουμε τι προσφέρει στην Κροατία, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ανυπομονώ να συνεργαστώ ξανά μαζί του μετά από 14 χρόνια. Μοιραζόμαστε και οι δύο την ισχυρή φιλοδοξία να κρατήσουμε την Κροατία στην κορυφή ως μια επιτυχημένη ομάδα, δίπλα-δίπλα με τις καλύτερες του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σλάβεν Μπίλιτς.