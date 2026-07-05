Ο Γιούργκεν Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους, χάρη σε μία ειδική ρήτρα στο συμβόλαιό του με τη Red Bull που «φώναζε»: εθνική Γερμανίας!

Έμοιαζε να είναι κοντά, αλλά πλέον όλα δείχνουν να έχουν «κλειδώσει»! Ο Γιούργκεν Κλοπ μετράει αντίστροφα, για την επιστροφή του στους πάγκους, έπειτα από δύο έτη.

Ο Γερμανός τεχνικός είχε αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2024, ώστε να κάνει ένα μικρό «διάλειμμα».

Από τον Γενάρη του 2025 είχε συμφωνήσει να είναι: Παγκόσμιο Διευθυντής Ποδοσφαίρου, για τον όμιλο της Red Bull, που έχει αρκετές ομάδες υπό την αιγίδα του.

🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥



Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.



RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

Ανάμεσά τους η Παρί FC, η Λιντς, αλλά και η Λειψία. Το deal για τις δύο πλευρές ήταν μέχρι το 2029.

Όμως, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε μία πρόωρη διακοπή, αφού η εθνική Γερμανίας έχει ανάγκη από προπονητή!

Η παρουσία της στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο και ο αποκλεισμός από την Παραγουάη στους «32» έφεραν την απομάκρυνση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

🚨🚨 OFFICIAL: Julian Nagelsmann leaves his role as German national team head coach.



It’s over. 🇩🇪



Top target: Jürgen Klopp. 🔜 pic.twitter.com/VcVyPfhtcS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Από εκείνη τη στιγμή, άπαντες θέλησαν τον Γιούργκεν Κλοπ, να είναι ο «διάδοχος» για τον πάγκο της ομάδας.

Οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει και φαίνεται πως είμαστε στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων και οι ανακοινώσεις μπορεί να είναι πολύ κοντά.

Ακόμα και αν υπάρχει ενεργό συμβόλαιο με τη Red Bull. Το πώς; Μάλλον ο Γιούργκεν Κλοπ είχε πάντα στο μυαλό την εθνική Γερμανίας.

More on Jurgen Klopp and Germany.



Klopp has already agreed to to the role and his Red Bull contract has an exit clause for the Germany national team. A formal agreement with the DFB is now expected.



Klopp is ready to return to coaching and the parties are now set to discuss… pic.twitter.com/MDlFHt8MBE — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 3, 2026

Σύμφωνα με κορυφαία ΜΜΕ του εξωτερικού, είχε μία ειδική ρήτρα στη συμφωνία του, που θα του επέτρεπε να αποχωρήσει αν υπήρχε ανάγκη, για να αναλάβει τον πάγκο της πατρίδας του!

Τελικά, αυτό δεν άργησε να έρθει, με τον Γιούργκεν Κλοπ να είναι μία… ανάσα από την επιστροφή του στους πάγκους. Κι όλα αυτά, χάρη σε μία ειδική ρήτρα, που πολύ πιθανό να μην είχε μπει τυχαία στο συμβόλαιό του.