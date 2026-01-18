Αυτό που συμβαίνει στον τελικό του Copa Africa δεν έχει προηγούμενο, καθώς η εθνική Σενεγάλης απείλησε με αποχώρηση!

Αυτό το περιστατικό ήταν πραγματικά μοναδικό και πρωτόγνωρο! Στη διάρκεια του τελικού του Copa Africa, όπου η Σενεγάλη αντιμετώπιζε το Μαρόκο, όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα κατέληγε σε παράταση.

Ωστόσο, η ροή του αγώνα διακόπηκε ξαφνικά από μια αμφιλεγόμενη διαιτητική απόφαση, που έφερε αναστάτωση.

Στις καθυστερήσεις, ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου. Αυτή η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ειδικά από τον προπονητή της Σενεγάλης, ο οποίος, φανερά δυσαρεστημένος, κάλεσε τους παίκτες του να φύγουν από το γήπεδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Για αρκετά λεπτά, κανείς δεν ήξερε τι θα συμβεί με τη… μοίρα της αναμέτρησης, κάτι που δημιούργησε σύγχυση και ένταση στον αγωνιστικό χώρο.

Τελικά, με την καθοδήγηση και την ψυχραιμία του αρχηγού της Σενεγάλης, Σαντιό Μανέ, οι συμπαίκτες του επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο, έτοιμοι να συνεχίσουν τον αγώνα.

Το πέναλτι εκτελέστηκε από τον Μπραχίμ Ντίαθ, όμως ο Εντουάρ Μεντί, κατάφερε να αποκρούσει την προσπάθεια.

Κι όμως, μετά από όλη αυτή την κατάσταση, είχε το «καθαρό μυαλό» να βάλει «στοπ» στην απόκρουση της… ζωής του!