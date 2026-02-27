ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έμαθαν τους αντιπάλους τους, για την επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και «βλέπουν» μπροστά τους ένα πολύ «βαρύ» πρόγραμμα!

Οι τελευταίες κληρώσεις, για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποτελούν παρελθόν. Πλέον, γνωρίζουμε τα ζευγάρια για τη φάση των «16» για Champions, Europa και Conference League.

Ωστόσο, το ελληνικό ενδιαφέρον, «στρέφεται» μονάχα στις δύο τελευταίες διοργανώσεις. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ είναι οι μοναδικές ομάδες, που θα παίξουν και τον Μάρτιο στην Ευρώπη.

Οι «πράσινοι» θα «μονομαχήσουν» στους «16» του Europa League με τη Ρεάλ Μπέτις. Η «Ένωση» με την Τσέλιε για την ίδια φάση, αλλά στην 3η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

The round of 16 is set ✅#UEL pic.twitter.com/YdHzqBAygZ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 27, 2026

Μετά τις κληρώσεις, υπάρχει και ένα πιο «καθαρό» τοπίο, σε ό,τι αφορά και τις αναμετρήσεις, που θα έχουν οι δύο ομάδες μέσα στον Μάρτιο.

Τα δύο κλαμπ, θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τον παράγοντα κούραση, αφού θα δουν έναν μήνα, γεμάτο ματς και αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει στο «μυαλό» του την είσοδο στην 4άδα της Stoiximan Super League, αλλά ακόμα ένας «πονοκέφαλος» θα είναι το Europa League.

Για την ακρίβεια, το «τριφύλλι» σε 22 μέρες θα παίξει επτά ματς! Μάλιστα, πριν την πρώτη «μονομαχία» με τη Ρεάλ Μπέτις θα παίξει με τον Λεβαδειακό.

Σε ένα ματς, που μπορεί τελικά να κρίνει και την τελική του κατάταξη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ενδιάμεσα για τις «μάχες» του Europa League θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο.

Από την άλλη, η ΑΕΚ που έχει στόχο να μείνει στην κορυφή, θα έχει σε 23 μέρες έξι ματς. Πριν το εκτός έδρας παιχνίδι με την Τσέλιε θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ, ενώ ενδιάμεσα για τα παιχνίδια του Conference League θα βρει στον δρόμο της τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Σε έναν μήνα, που μπορεί να κρίνει πάρα πολλά για τις δύο ομάδες, αλλά είναι δεδομένο πως θα… κουραστούν.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

01/03 Παναθηναϊκός – Άρης

04/03 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

08/03 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

12/03 Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις

15/03 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

19/03 Ρεάλ Μπέτις – Παναθηναϊκός

22/03 Asteras AKTOR – Παναθηναϊκός

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της ΑΕΚ:

01/03 Βόλος – ΑΕΚ

07/03 ΑΕΚ – ΑΕΛ

12/03 Τσέλιε – ΑΕΚ

150/3 Ατρόμητος – ΑΕΚ

19/03 ΑΕΚ – Τσέλιε

2203 ΑΕΚ – Κηφισιά