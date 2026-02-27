Η ΑΕΚ έμαθε ποιος θα είναι ο αντίπαλός της στους «16» του Conference League, όπου «έπεσε» πάνω στην Τσέλιε. Οι μέρες των αγώνων.

Στην κλήρωση της Παρασκευής (27/02), η ΑΕΚ έμαθε ποιος θα είναι ο αντίπαλός της στη φάση των «16» του Conference League, όπου θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Τσέλιε.

Μετά την κατάκτηση της 3ης θέσης στη League Phase της διοργάνωσης, το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Τσέλιε, που στην ενδιάμεση φάση των Play Offs, απέκλεισε τη Ντρίτα.

Το πρώτο ματς απέναντι στην Τσέλιε θα γίνει στις 12 Μαρτίου στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τη ρεβάνς να γίνεται μία εβδομάδα αργότερα στη Σλοβενία. Σημειώνεται πως σε περίπτωση πρόκρισης, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ράγιο Βαγεκάνο/Σαμσουνσπόρ στα προημιτελικά.

Αναλυτικά, όλα τα ζευγάρια στη φάση των «16» του Conference League:

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγεκάνο

Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ

Τσέλιε – ΑΕΚ

Φιορεντίνα – Ράκοβ

Ριέκα – Στρασμπούρ