Τι προσφέρει ο ΠΑΟΚ στον Χρήστο Ζαφείρη και τι λαμβάνει στη Σλάβια Πράγας; Το σημείο-κλειδί στην προσπάθεια μεταγραφής.

Ο Χρήστος Ζαφείρης είναι ο διακαής πόθος του ΠΑΟΚ και με εντολή του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, είναι έτοιμος να «σπάσει» κάθε ρεκόρ, για να τον φέρει στην Ελλάδα.

Ο ΠΑΟΚ έχει «φτάσει» έως τα 9.000.000 ευρώ περίπου για την απόκτηση του 22χρονου Έλληνα χαφ, αλλά δείχνει έτοιμος να «σπάσει» το φράγμα των 10.000.000 ευρώ αν χρειαστεί, και να καλύψει τις απαιτήσεις των Τσέχων, ώστε ο Χρήστος Ζαφείρης να γίνει κάτοικος Τούμπας.

Άλλωστε, γνωρίζει πως και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είναι «σύμμαχος» σε αυτήν την υπόθεση.

«Πώς το έβαλε από εκεί!»: Ο Ζαφείρης πήρε από το… χέρι τη Σλάβια Πράγας και ο ΠΑΟΚ «βλέπει»! Ο Χρήστος Ζαφείρης έκανε ένα φανταστικό ματς με τη Σλάβια Πράγας και σκόραρε, περνώντας την μπάλα από το μάτι της… βελόνας, λίγη ώρα μετά την είδηση για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ προσφέρει συμβόλαιο με αποδοχές άνω του 1.5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Περίπου τριπλάσιο, δηλαδή, από αυτό που λαμβάνει τώρα στη Σλάβια Πράγας και σε καμία περίπτωση ικανό να «ματσαριστεί» από τους Τσέχους.

Ο Χρήστος Ζαφείρης έχει πειστεί από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, που ταξίδεψαν στην Πράγα για να τον συναντήσουν, και ο ίδιος είναι -πλέον- το «κλειδί» σε αυτήν τη μεταγραφή.

Ο ίδιος, άλλωστε, ζητήσε με τους ανθρώπους της Σλάβια το ενδεχόμενο της μεταγραφής, αφότου πείστηκε από τον ΠΑΟΚ.

«Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει»: Τι είπε για τον Ζαφείρη ο προπονητής της Σλάβια Ο προπονητής της Σλάβιας Πράγας, Γίντριχ Τρπισόφκσι, ρωτήθηκε για το μέλλον του Χρήστου Ζαφείρη και το πολύ έντονο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ.

Η θετική στάση που έχει δείξει, ίσως είναι ικανή να δρομολογήσει τις εξελίξεις και να ολοκληρωθεί μία ηχηρότατη μεταγραφή.

Άλλωστε, έχει «συμπαίκτη» τον ΠΑΟΚ, που δεν πτοήθηκε από τις αρχικές απορρίψεις των Τσέχων και φαίνεται διατεθειμένος να ανεβάσει την προσφορά έως εκεί που χρειάζεται, για να κλείσει το deal.