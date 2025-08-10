Ο προπονητής της Σλάβιας Πράγας, Γίντριχ Τρπισόφκσι, ρωτήθηκε για το μέλλον του Χρήστου Ζαφείρη και το πολύ έντονο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ.

Ο Χρήστος Ζαφείρης και το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ παραμένουν στην κορυφή του ενδιαφέροντος για το εγχώριο ρεπορτάζ.

Οι Θεσσαλονικείς κατέθεσαν υψηλότατη προσφορά, εννέα εκατομμυρίων ευρώ, και δείχνουν διατεθειμένοι να επανέλθουν με ακόμα μεγαλύτερη για να ντύσουν στα «ασπρόμαυρα» τον 22χρονο Έλληνα μέσο της Σλάβια.

«Πώς το έβαλε από εκεί!»: Ο Ζαφείρης πήρε από το… χέρι τη Σλάβια Πράγας και ο ΠΑΟΚ «βλέπει»! Ο Χρήστος Ζαφείρης έκανε ένα φανταστικό ματς με τη Σλάβια Πράγας και σκόραρε, περνώντας την μπάλα από το μάτι της… βελόνας, λίγη ώρα μετά την είδηση για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ.

Θέση για τεκταινόμενα, πήρε και ο προπονητής του τσέχικου συλλόγου, Γίντριχ Τρπισόφκσι, στη συνέντευξη Τύπου μετά το 3-0 επί της Τέπλιτσε.

«Στο ματς με τη Σλοβάτσκο είχα πει ότι ο Ζάφι δεν ήταν εντελώς ο εαυτός του. Φυσικά, γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει γύρω του. Την Πέμπτη μιλήσαμε μαζί του και με τον Χούστια και μας είπε ότι είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στη Σλάβια, ότι σήμερα θα έκανε ένα καλό παιχνίδι – και το απέδειξε με το γκολ που πέτυχε. Αυτό ήταν το μόνο που συζητήσαμε. Πιστεύω ότι ο Ζάφι θέλει να μείνει εδώ. Για εμάς είναι παίκτης-κλειδί», ανέφερε χαρακτηριστικά.